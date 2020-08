"Efecto Me chupa todo un huevo": la explicación de Jorge Yoma a los dichos de Duhalde

El exembajador en Perú Jorge Yoma comparó la polémica en la que se envolvió el expresidente Eduardo Duhalde con los efectos secundarios de una medicación. "En psiquiatría le llaman Efecto 'Me chupa todo un huevo'. Técnicamente, relaja los “frenos inhibitorios” del cerebro y podés decir o hacer cualquier pelotudez", dijo.

"Hace unos años pedí la renuncia de @CFKArgentina a la Presidencia de la Nación en @adosvoces_tn Luego del programa me llamó mi médico que estaba viéndome en Tv “-Dejá el Lexapro y venite mañana que te cambio la medicación", relató el exdiplomático peronista en su cuenta de Twitter.

"Resulta que yo andaba con algunos trastornos de ansiedad y me recetó Lexapro. Según me explicó, por cómo me había visto en @todonoticias, me había pegado el efecto secundario de esa medicación", cerró. "Lejos de todo sarcasmo o ironía, es una posible explicación a los dichos insólitos del respetado Presidente Duhalde", cerró.

Duhalde, convencido de que no habrá elecciones 2021: "Argentina puede tener un golpe"

Yoma es uno de los muchos dirigentes políticos, funcionarios y de entidades de derechos humanos que rechazaron los dichos del exmandatario, quien afirmó el lunes que el país atraviesa un momento preanárquico y que descartó que se vayan a celebrar las elecciones legislativas previstas el año que viene porque podría ocurrir un golpe de Estado militar.

El expresidente advirtió que un golpe de Estado "es un escenario absolutamente improbable en nuestro país", y que "las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático", lo cual Jorge Yoma calificó como "una pelotudez" y "una estupidez".

DS