Lousteau: "Hay que tener en cuenta lo que dice Duhalde"

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, se refirió a los dichos del expresidente Eduardo Duhalde que estallaron las redes respecto de que el año que viene no habría elecciones en la Argentina y que había un riesgo de un golpe de estado.

"Hay que tenerlo en cuenta. La experiencia de haber llegado a un instancia de semejante magnitud como fue la crisis que debió afrontar durante su gobierno, amerita un llamado a la reflexión colectiva", advirtió, y agregó que "hablé con una persona muy importante y protagonista en el 2001, y estaba igual de asustado".

"Suponete que no tengan razón, pero ya el PBI de la Argentina de este año va a ser igual que el de 1973, y con 10 veces más pobreza con lo cual tenemos la misma torta que hace 47 años pero mucho peor distribuida. Eso demuestra el fracaso colectivo", manifestó el economista en diálogo con América TV.

En ese marco, Lousteau argumentó que se trata de un clima que se sentía en América Latina previo a la pandemia: "Andrés Malamud me decía que antes de la pandemia había bronca en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. En Argentina recién arrancaba un período presidencial nuevo y por eso estaba moderado. Y él me decía '¿dónde te creés que está la bronca, que se evaporó? Está en la cuarentena'. Vos sumale un PBI por habitante que cae mucho, sumale la mitad de la población en pobreza, pobreza nueva, y a eso sumale el aumento de desempleo en 20%. La inseguridad. Y la bronca en cuarentena. Un sistema político que no te dice cuál es el rumbo".

Además, el ex ministro de Economía detalló: "Argentina en los últimos 50 años creció menos que la mitad del resto mundo, tardamos más de un siglo en duplicar el ingreso por habitante y el resto del mundo lo sextuplicó en ese mismo tiempo. Éramos el país 18 en los '60 y somos el 75 ahora. Tenemos el PBI por habitante de hace medio siglo, la dirigencia tiene que pedir disculpas. Yo no creo que el método para resolver sea gritar de un lado y del otro. Si un día te toca ganar, no podés pensar que podés construir un país sin el otro".

Uno por uno, todos los que le respondieron a Duhalde

Por otro lado, insistió en el problema del país dividido por la grieta: "Yo estoy viendo un país atrapado en las mismas cuestiones desde hace décadas pero cada vez peor, a los gritos, y en una pendiente cada vez más peligrosa y empinada. Si Mauricio Macri hubiera sido presidente y determinaba una cuarentena de este estilo, el kirchnerismo estaría denunciando un estado de sitio".

Asimismo, Lousteau cuestionó al gobierno por no dialogar ni pensar en conjunto un plan de postpandemia: "Las medidas no han sido consultadas y no se está pensando en la pospandemia, en las decisiones grandes este gobierno no debate ni dialoga. No estamos debatiendo nada de la postpandemia. Los sloganes son siempre 'ponernos de pie'. Después de ponernos de pie tenemos que discutir cómo vamos a caminar. Y ni siquiera estamos construyendo el clima para debatir cómo hacer eso. Tenemos el mismo problema de que es un país partido en dos".

También cuestionó al DNU de las telecomunicaciones al decir que si bien "hay puntos importantes" como "el acceso universal", pero "no con este tipo de regulaciones. Porque hay un estado que no sabe regular con detalle, y por eso no todos los argentinos tienen agua potable, cloacas, gas de red. Es por la capacidad de gestión del Estado, eso lo hemos perdido y lo estamos discutiendo muy mal".

Apocalipsis 2021: ¿A Duhalde le picó el bicho de Carrió?

Sobre la reforma judicial, Lousteau citó al hilo de Twitter que publicó este lunes el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hablando de postergar las reformas en la Justicia. "Las reacciones fueron a los gritos. No resolvemos ningún problema. Y si querés debatirlo te dicen que son tibios. De Vido decía a los tibios los vomita dios. Yo estoy de acuerdo en que no es el momento y tenemos cosas más importantes que debatir".

"Los estados van a tener más peso en todos lados. Si lo usamos como en el pasado va a ser un problema adicional para recuperarnos. Pero además, no está capacitado para regular lo ilícito, lo narco. Hay dirigentes que piden reaccionar porque se está empezando a oler esto", concluyó.

J.D. / CP