Ex ministros de Defensa critican a Duhalde: "Es un delirio"

Los ex ministros de Defensa de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde coinciden: no hay chances de un golpe de Estado militar contra el gobierno. Se trata del peronista José Pampuro y el radical Horacio Jaunarena. Ambos descartaron el pronóstico del ex presidente Duhalde.

“Es un delirio total. No cierra con nada. Una locura”, afirma Pampuro, ex presidente provisional del Senado y ministro de Defensa durante el mandato de Kirchner. A los 70 años, Pampuro está alejado de la actividad política. Si bien mantiene contactos y charlas con distintos militares y dirigentes políticos, incluido el presidente Fernández.

“Se le habrá ocurrido a Duhalde ahí. No se entiende. Las Fuerzas Armadas están completamente subordinadas al poder político. Tengo una relación fluida con muchos. Hoy no hay ni atisbo de eso”, revela Pampuro.

Eduardo Duhalde: "No me arrepiento, llega una anarquía con olor a sangre"

El ex ministro de Defensa agrega: “Se le habrá escapado. Tengo cariño y respeto por Duahlde, pero él ya cumplió su tiempo. Todos tenemos uno. Hoy las figuras son Alberto, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Los que estamos retirados podemos opinar, pero sin protagonismo. Es como que el equipo de casados quiera jugar contra un plantel profesional de fútbol”.

A Pampuro, en cambio, sí le preocupa el panorama social. “Estamos en un problema, sin duda, no verlo es una estupidez. La situación puede desbordarse a nivel social. El problema está ahí, en la economía y la falta de laburo, no por un golpe”, comenta.

Sobre la reforma judicial, el ex senador plantea que ahí el gobierno pondrá en juego su capital político: “Es rédito que, si se pierde, como parece, después cuesta recuperarlo”.

Su antecesor en el ministerio de Defensa, Horacio Jaunarena coincide en rechazar las declaraciones de Duhalde en América TV. “Yo no veo posibilidad alguna de golpe militar. Sí tenemos problemas económicos y sociales de una envergadura extraordinaria”, opina el dirigente radical de 77 años.

Lousteau: "Hay que tener en cuenta lo que dice Duhalde"

Jaunarena además fue secretario y ministro de Defensa durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Durante su gestión tuvo que lidiar con las rebeliones carapintadas de Aldo Rico en 1987 y 1988, más las de Mohamed Alí Seineldín en 1988. También estuvo al frente del Ministerio cuando el Movimiento Todos por la Patria (MTP) atacó el cuartel de La Tablada en 1989.

Tras ocupar ese mismo puesto fugazmente en el gobierno de La Alianza, fue convocado por Duhalde para seguir en Defensa en 2002. “Sigo en contacto con las Fuerzas, siempre buscando políticas de consensos, para salir de la crisis en las que están”, expresa Jaunarena.

Respecto a la situación política, el ex ministro considera que el gobierno de Fernández debería cambiar de actitud sobre la reforma judicial. “Los problemas reales del país no se van a solucionar avanzando con una reforma que no tiene ningún consenso. No es tiempo de poner nuevas fracturas en la sociedad”, concluye.

AF/MC