Sergio Massa: "La reforma judicial en Diputados va a llevar mucho tiempo"

El Senado de la Nación se dispone esta semana a debatir el proyecto de Ley de Reforma Judicial que impulsa el Poder Ejecutivo y que, entre otros aspectos, busca el fortalecimiento del fuero de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crea cámaras de apelaciones en las provincias.

Fuentes del oficialista bloque del Frente de Todos aseguraron que la intención es debatir el expediente el jueves 27 de agosto, aunque señalaron que la convocatoria formal será hecha a través de la Presidencia de la Cámara el martes 25.

"Mi responsabilidad y obligación es que los temas se traten. Sabemos que 8 de cada 10 argentinos está enojado con la justicia y tenemos que encontrar una respuesta institucional con el mayor consenso posible", sostuvo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados anoche en diálogo con el programa RM, que conduce Romina Manguel por A24.

El texto de la iniciativa, distribuido en la noche del jueves por el bloque del Frente de Todos, lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo "inoportuno" y "carente de consensos".

Massa argumentó: "Toda mi vida corrí mirando para delante sin vivir el momento que me tocaba vivir. Hoy estoy disfrutando el momento y la responsabilidad que me toca, cuidando lo que supimos construir. Parte del desafío es no repetir errores del pasado".

Sobre el proceso parlamentario, el titular de la Cámara alta aseguró que "en Diputados va llevar mucho más tiempo que en el Senado".

"El Senado tiene tiempos distintos a los de Diputados. Diputados siempre le da lugar a la opinión de asociaciones, los colegios. Ya tenemos pedidos de 41 expositores. Va a ser una discusión más larga que en el Senado, que va a tener mucho la mirada de la realidad del sistema y que va a incorporar cosas que hoy no aparecen"

Asimismo, recordó que "siempre se da lugar a la opinión de asociaciones, colegios" y demás entidades. "Creo que va a salir el proyecto de reforma judicial, pero va a depender del trabajo que hagamos y de las incorporaciones", concluyó Massa.

El proyecto del Poder Ejecutivo recibió una serie de modificaciones en el Senado tras cinco audiencias de discusión por las que desfilaron juristas, constitucionalistas, representantes de colegios de magistrados, fiscales y defensores.

En el primero de sus artículos, se dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.

La oposición cuestionó, en otro de los artículos modificados, la inclusión de la palabra "mediáticos" en el inciso que menciona la obligación de comunicar al Consejo de la Magistratura "cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos" por considerar que constituyen "una medida contra la libertad de prensa".

Entre otros de los cambios incluidos, están las relacionadas con el sorteo de las causas y, en ese sentido, se aclaró que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.

Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

Asimismo, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.

En la iniciativa del Ejecutivo modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.

De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, los proyectos necesitan de siete días desde su dictamen para ser debatidos en el recinto. Si el tiempo es menor, su habilitación sólo ocurriría con el voto de los dos tercios de los senadores presentes.

