Reforma judicial: senadores oficialistas dicen que Alberto Fernández sabía de la "cláusula Parrilli"

Senadores del Frente de Todos afirmaron este sábado 22 de agosto que el Poder Ejecutivo comandado por el presidente Alberto Fernández estaba al tanto de la inclusión en la reforma judicial de un inciso que hablaba sobre cómo deberían actuar los jueces ante "presiones" de "poderes mediáticos", que se denominó como la "cláusula Parrilli" y que generó una fuerte polémica y rechazos.

Dentro de las "Reglas de actuación" que establece la iniciativa para los magistrados se destacó el inciso E del artículo 72, que establece: "Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".

La denominada "cláusula Parrilli", en alusión al senador nacional Oscar Parrilli, quien incluyó ese apartado en el texto enviado por el Poder Ejecutivo, desató una polémica y en las últimas horas legisladores del Frente de Todos aclararon que la Casa Rosada estaba al tanto de esa modificación.

Si bien según trascendidos, el presidente Alberto Fernández se enteró por los medios de esa cuestión. Al ser consultada sobre si efectivamente el mandatario no estaba al tanto del cambio, la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las dirigentes políticas más cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, respondió: "No tengo información de eso. Desde la Comisión (de Asuntos Constitucionales) se le mandó todo al enlace del Ejecutivo".

Marcelo Longobardi criticó una cláusula contra los medios de la reforma judicial: "Esto se llama Venezuela"

"Si el enlace no lo comunicó, escapa de mi decisión", justificó la referente de La Cámpora, quien de todos modos remarcó que los legisladores trabajan "codo a codo con el Ejecutivo en todas las materias".

En declaraciones a radio Mitre, Fernández Sagasti relató que todas las propuestas y críticas realizadas por los 50 expositores que participaron de las reuniones de comisión fueron trasladadas a la Casa Rosada.

"Se mandó al Ejecutivo, volvió y lo que más consenso tenía se introdujo", incluido el inciso E del artículo 72, señaló la cordillerana, quien también negó que la vicepresidenta haya pedido que se incluyera el cuestionado inciso.

La mendocina se refirió a las críticas sobre el tema y afirmó: "No creo que sea contra el periodismo o la libertad de expresión. Informar no es presionar".

En tanto, en diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, su par Mario Pais aclaró que "técnicamente no procede" que le avisen al jefe de Estado sobre los cambios que se introduzcan en proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.

La reforma judicial y la polémica “Cláusula Parrilli”

Respecto a si Alberto Fernández sabía del inciso E del artículo 72, el chubutense indicó: "Desconozco eso. No le deben haber avisado, porque no procede: técnicamente no procede".

"En la política, puede ser que se le haya pasado: puede que sí o puede que no. A mí no me correspondía avisarle o no" a Alberto Fernández sobre el cambio, añadió Pais.

En ese sentido, el patagónico destacó que muchos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron modificados en el Congreso y remarcó que "el Senado no es una escribanía".

Asimismo, el senador nacional aclaró que "todo dictamen es perfectible" y concluyó: "A lo mejor, para evitar suspicacias, habrá que precisarla". "Esa norma y otras más van a ser objeto de modificación hasta último momento", finalizó.

