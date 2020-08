Debate entre Gabriel Mariotto y Hernán Lombardi

Gabriel Mariotto, ex titular del AFSCA y referente de comunicación por el Kirchnerismo y Hernán Lombardi Ex Secretario por Cambiemos de Comunicación y Medios Públicos fueron los protagonistas de este encuentro en RePerfilAr.

H. Lombardi: Hay una cuestión de fondo y una de forma le pone a los jueces una obligación de denunciar si tuvieran presiones, y se agregó la palabra presión mediática, esto deja a los jueces a la intemperie. Primero está la cuestión de independencia del Poder Judicial, en el sentido que tiene la obligación de que el juez tiene que interpretar que los periodistas con su pregunta lo están presionando. Perjudica la independencia del Poder Judicial.

G. Mariotto: Hay dos instituciones de la democracia centrales: La independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión y no se cumplen en Argentina ninguna de las dos hace mucho tiempo. Porque lo que llamamos lawfare existe en las cloacas del poder articulando los títulos del monopolio, no hay prensa libre en la Argentina hay un monopolio que instala la agenda. Para que la firma del poder judicial establezca lo que ya se juzgó mediáticamente, entonces es imprescindible la discusión de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual garantizando pluralidad, democracia y libertad de expresión y una profunda reforma de la Justicia.

J.S: Ya que empezó Lobardi, tiene 30 segundos para interpelarlo

G.M: El problema existe porque incluso el diario Perfil lo dice el 3 de marzo, detallando una exposición en el diario La Nación del periodista Carlos Pagni dice que la idea de manipular a la justicia para perseguir uno de los jueces de Comodoro Py que empezaron a hacer uso compulsivo incriminatorio y violatorio de las prisiones preventivas justo cuando la nación amenazaba con poner la fotografía de los jueces federales.

J.S: Un minuto de respuesta para Lombardi

H.L: Los valores coincidimos, la independencia del poder judicial es clave y la libertad de expresión, justamente hay que fortalecerlos. El agregado del inciso debilita al poder judicial porque le muestra al juez lo que tiene que hacer y condiciona la libertad de expresión porque ustedes cómo periodista no podrían hacerle ninguna pregunta, porque serían susceptibles de ser investigados por el hecho. Sentido contrario de lo que se dice

J.S: Le cedo los 30 segundos para que ponga entre las cuerdas a Mariotto si quiere

H. L: Voy a un término más grande, que es el sentido de la reforma y oportunidad de la reforma Judicial, cualquier constitucionalista, experto en derecho procesal, diría reforman un poder entero necesita un amplio consenso y un equilibrio de las fuerzas políticas, el sentido de hacerlo en esta fecha es altamente sospechoso, por lo que creemos que lo hace para justificar la impunidad de los graves hechos de corrupción, por lo tanto el sentido ni el fondo es correcto.

J.S: Ante esa pregunta, ¿por qué ahora ? No es sospechoso ? Dice Lombardi, contesta en un minuto Mariotto

G.M: El gobierno de Mauricio Macri, endeudador y fugador el primer decreto que firmó fue la anulación de los aspectos centrales de la ley de servicios de comunicación audiovisual impulsada por el ejecutivo, discutida en foros, avalada por el Congreso y consolidad en una audiencia pública en la corte. Después ingresó por DNU dos jueces por la ventana, que después tuvieron el proceso normativo que corresponde. La argentina está atravesada por el lawfare. Hay que darle independencia al Poder Judicial y pluralidad a las voces. Estamos acostumbrados a vivir en un monopolio como si fuera un hecho natural y ocurre solo en Argentina.

J.S: Durante el gobierno de Cambiemos la Justicia, por ejemplo con las prisiones preventivas no se dejaba llevar por el clima que transmitían los medios?

H.L: Nosotros gobernamos radio y televisión argentina con los mismos directorios, donde siempre estuvimos en minoría y respetamos ese aspecto de la ley de medios que no fue derogado, por lo tanto solo el poder ejecutivo designó 2 directores entre 100 , cosa que no pasa hoy. No hay directores de la minoría en la radio y televisión pública.La justicia actuó de manera independiente. Al día de hoy la justicia sigue citando y sigue los procesos por los graves hechos de corrupción, que yo no digo que se condenen, la justicia tiene que actuar pero está todos imputados.

J.S: No hubo presiones no de los medios sino del gobierno cuando Boudou tiro por la ventana a Esteban Righi cuando lo empezaban a investigar por la causa Ciccone

G.M.: El monopolio se instaló en Argentina a partir de los 90 y condicionó a todos los sectores del gobierno, solo en el gobierno de Cristina se enfrentó la ley de la dictadura que es precisamente la prima hermana del monopolio Clarín con una ley de la democracia. Yo creo que es imprescindible que no haya aprietes al Poder Judicial, que los servicios de inteligencia no influyan en la designación de los jueces y que no se persiga al poder judicial por los dictámenes de los jueces sino que solamente se lleven a cabo si no se cumple con el debido proceso. Las causas del awfer por las cuales muchos funcionarios públicos del gobierno de Cristina y Nestor estamos procesados están todas amañadas a partir de una ola de procesamientos que incluso tenía las prisiones preventivas.

J.S: Minuto para que Lombardi sume su opinión sobre cuánto influyen los medios en las decisiones de los jueces o si es una excusa para evitar el funcionamiento del periodismo independiente

H.L.: Las hipótesis algunas las comparto, ahora se llega a tesis que no condicen con esas hipótesis. Yo creo que tiene que haber una combinación de medios privados y públicos, lo creo de buena fe. Si no creyera que tiene que existir medios privados y que los accionistas le dan directivas a los periodistas como si fueran mansas ovejas, no creería en el periodismo. Ustedes no serían en este momento periodistas si no estuviesen recibiendo órdenes de los accionistas de Perfil y yo creo en ustedes. Ese pensamiento anula el periodismo y lo transforma en un simple operador desde el punto privado. Y desde el punto de vista público dimos un ejemplo de pluralismo, vi que un estudio que se está terminando, el año pasado el 50% de los noticieros de televisión pública eran por gobierno y 50% oposición y hoy el 92% es del gobierno.

J.S: Adelante Matiotto para cerrar este debate

G.M.: En mi barrio gano yo no me cabe yo, Lavallol. Es una vieja discusión que ya está saldada si es libertad de prensa o de empresa. Está saldada porque en las facultades de periodismo de los años 70 ya se echaba mano a viejos manuales donde se hablaba de libertad de empresa. El monopolio fue una atentado contra la libertad de expresión, artículo 13 de la declaración de principios de libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica, el monopolio es una forma de censura, vivimos en el imperio del monopolio, porque pasamos de democracia a dictadura y la música que no se escuchaba o el actor que no se veía o la actriz que no podía actuar se pudieron ver y pensamos que eso era libertad de expresión. Pero hay alguien que se queda con la voz del resto y después Macri le dio incluso la telefónica y quitó las señales de cable del área de las comunicaciones y las puso en la telefonía, es tremendo. La democracia se achica con el monopolio.

R.I.Y