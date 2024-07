Eduardo Serenellini explicó su polémica frase sobre el ajuste y se defendió: "Es de miserable"

Antes de ser funcionario del gobierno de Javier Milei, cuando aún ejercía como periodista, Eduardo Serenellini recibió críticas y generó polémica por una frases donde parecía justificar el ajuste aún en sus consecuencias más graves. Este sábado, en una entrevista, explicó el punto.

En aquella oportunidad, en el aire en LN+ planteó: "Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá 'no lo uso más', y otro, y ese es el que está grave, dirá no hay desayuno y no hay almuerzo, o sea, en distinto nivel todos estamos recortando".

Eso fue en diciembre de 2023, cuando Milei llevaba una semana en el gobierno que ahora Serenellini integra como secretario de Prensa de la Presidencia.

Este sábado el periodista Diego Schurman le preguntó en Splendid990 por la frase controversial de hace 7 meses.

Serenellini y Milei

"Primero, todos hemos hecho recortes, y los seguimos haciendo hoy... hay alguno que en vez de ir a esquiar se queda en su casa o va a la Costa; otro tiene inconvenientes con la prepaga; hay gente que tiene una necesidad más extrema, como por ejemplo no tener para comer, y ahi es donde tenés que ayudar y acompañar", reseñó.

E inmediatamente se defendió: "Ahora, es de miserable que alguien me señale como que yo puedo llegar a decir que la gente no coma, que yo pueda llegar a pensar eso, cono hombre de familia y de bien".

Volvió al asunto en general para señalar que "por supuesto en el achique las realidades son totalmente distintas, esto es sentido común directamente".

Después le preguntaron si Karina Milei y el vicero Manuel Adorni en algún momento lo quisieron correr de su cargo, como resonó en algunas versiones. Respondió:

"Con Manuel trabajamos permanentemente en equipo. Están las oficinas una muy cerca de la otra y los equipos trabajamos juntos. Y Karina Milei no me sacó los muebles de la oficina".

Serenellini dijo que no sabe si Milei "va a recibir o no" al papá de Loan, el chico desaparecido hace un mes en Corrientes.

"Pero te puedo asegurar que está pendiente las 24 horas del dia de todos los temas. Esté en Estados Unidos o en Europa, está en línea queriendo saber qué pasa en esta situación tan dificil para esa familia, y vaya a saber qué ocurrió con esa criatura...".

