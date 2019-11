Eduardo Valdés: "El gabinete de Alberto va a estar lleno de críticos de Cristina"

Eduardo Valdés, ex embajador ante el Vaticano y diputado del PARLASUR, habló sobre su relación con el presidente electo, Alberto Fernández, y el vínculo que mantiene con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. Sobre la unidad del peronismo en el Frente de Todos, destacó que el gabinete después del 10 de diciembre "va a estar lleno de críticos de Cristina".

Respecto de su relación de amistad con Fernández, a quien conoce desde que tenían 20 años, habló de las críticas sobre su personalidad: "Alberto es calentón y tiene una honestidad brutal, no es de disimular. Y está bien que así sea. No sirve para la demagogia", aseguró.

Para Valdés, de ahora en más el país tiene una gran oportunidad de volver a la institucionalidad. “A mí no me gustó que no hubiera traspaso de mando en el 2015", dijo. "El saludo y la foto entre Macri y Alberto fue muy importante para el mundo, y para los señores mercados”, sostuvo en diálogo con María Laura Santillán, por Radio Nacional.

Para el ex embajador, “habla muy bien de Alberto y de Cristina que ninguno depusieron sus ideas, porque igual pueden complementarse y trabajar en un país en conjunto de acá en adelante”, dijo. En ese sentido, resaltó que el ex jefe de Gabinete fue crítico de varios aspectos del gobierno de la expresidenta como el Memorándum con Irán, la administración del INDEC entre otras cosas, pero que eso no incide en su proyecto a futuro.

"El gabinete de Alberto va a estar lleno de críticos de Cristina. Eso no significa que ella no sea necesaria e indispensable para lo que viene. Hablan de ‘Albertismo’ y de ‘Cristinismo’, pero no es cierto, yo hablo con ambos", expresó al señalar que no hay una división al interior del peronismo unido como algunos señalan. En relación a la grieta, dijo que "la hemos pagado con nuestra propia sangre”.

“Creo que nos equivocamos cuando ganó Cristina en el 2011 con el 54%. Esa era una gran oportunidad para lograr un acuerdo político, veníamos de la crisis del campo. Yo lo he hablado con ella. Ahí vino la locura de ‘Cristina eterna’, del ‘vamos por todo’ y no fuimos por nada”, contó.

Sobre el Frente de Todos y la decisión de unir al peronismo, dijo que “la misma noche de las elecciones del 2017, cuando fuimos separados con Florencio Randazzo, nos dimos cuenta que teníamos que juntarnos si queríamos realmente representar al pueblo”. "Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para salir de la grieta. Yo era el ‘monaguillo bueno del Papa Francisco hasta el día en que acompañé a Cristina a Tribunales. Desde ese día fui el operador, el maldito”, dijo en relación a cómo los dirigentes padecieron la grieta.

En sus palabras, Alberto Fernández tiene dos misiones, la de unir a los argentinos y la de hacer un país más igualitario. “La democracia del 83 en adelante le debe al país la igualdad social. Hoy tenemos un país más desigual, y eso es culpa nuestra, de los dirigentes", analizó Valdés.

Por último, en términos de la situación de la democracia en la región de América Latina, consideró que "estamos en un momento complicado en la región, y creo que Argentina está mejor que muchos otros países”, dijo. “Aquí votó el 85% del padrón. En Chile sólo votó el 40% la fórmula presidencial", sostuvo. “Los sistemas políticos de la región están crujiendo porque los dueños de los servicios públicos son los que más han ganado. En Argentina las organizaciones sociales están vivas, te pueden molestar, pero salen a reclamar”, destacó.

A.G./ D.S.