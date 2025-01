Eduardo Valdés: "Sin presupuesto no puede haber extraordinarias"

Eduardo Valdés sostuvo que “no hay que dar quórum” en las sesiones extraordinarias, y abogó por un esfuerzo conjunto con los bloques del PRO y la izquierda. Además, afirmó que sin la “ley de leyes” no hay “seguridad jurídica”. "Queremos que el país se encamine hacia el orden de la ley y la Constitución", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Había sido embajador argentino en el Vaticano en 2014, jefe de gabinete de la Cancillería en 2003, además de fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública en 1995.

Ayer planteaste que no habría quórum en las sesiones extraordinarias si no se trata el tema del presupuesto, cosa que obviamente no sucedió. Nos gustaría que compartieras con nuestra audiencia tu posición.

Efectivamente, yo creo que no tiene razón esta convocatoria extraordinaria de parte del gobierno de Javier Milei, porque el único motivo que tendrían que haber para extraordinarias es para poder terminar de debatir la ley de presupuesto, que es la ley de leyes, la ley que requiere el Estado argentino y las provincias para poder planificar.

Entonces, no podemos legitimar así, libremente, que por segundo año consecutivo el presidente Milei burle a la ley más importante que tienen los argentinos para hacer discriminación y correr una carrera en los organismos financieros internacionales, que, por supuesto, no hablan hoy de seguridad jurídica cuando falta la ley más importante que tiene el ordenamiento jurídico argentino.

A mí me gustaría que todos los que salen a hablar siempre de la seguridad jurídica argentina, la Cámara de Empresarios de Estados Unidos, todos esos que siempre se llenan la boca... ¿Qué pasa que por segundo año consecutivo en el ordenamiento jurídico argentino se puede funcionar sin la ley de presupuesto? No está bien. Entonces, a mí me parece que ni siquiera tenemos que sentarnos en el recinto. Hay que exigir, con otros bloques, exactamente lo mismo.

Este argumento, no el tuyo de llevarlo al extremo de ni siquiera sentarse, pero sí el de reclamarle al gobierno que debería en extraordinarias tratar el presupuesto, lo sostuvo el propio Mauricio Macri. O sea, ¿estás viendo que va a haber un punto a partir del cual esta tirantez entre el PRO y La Libertad Avanza va a generar puntos de consenso entre la oposición y el PRO?

Ojalá. A ver, nosotros queremos que el país se encamine hacia el orden de la ley y la Constitución. No queremos más un Poder Ejecutivo de espaldas al Parlamento. Creemos que es un símbolo muy profundo esa situación, y para eso necesitamos el concurso del PRO, del radicalismo, de la izquierda, porque con ellos tenemos que llegar a los 129 votos. Pero sería un ejemplo muy importante esta situación. Todos los demás puntos, ninguno es trascendente para la vida cotidiana de la gente.

¿Qué expectativa tenés de que eso suceda?

Yo tengo todas las expectativas hasta el minuto que me digan que no. Yo he escuchado a Pichetto también en alguna declaración similar. Vos mismo lo nombrás a Macri. Veremos si algún sector del radicalismo plantea lo mismo. Yo creo que sí. Por lo tanto, sin presupuesto no puede haber extraordinarias.

