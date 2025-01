Agost Carreño: Hay mucho desórden en el Congreso y hay proyectos que ni siquiera están escritos

“Tenemos claro que llamaron en forma inconsulta a sesiones extraordinarias y existen proyectos que ni siquiera están escritos. Eso hace que a esta hora hay mucho desorden. De todas maneras, la mayoría de los bloques están dispuestos a sentarse y discutir. Creo que también hay que tratar Presupuesto, ampliar el temario”, afirma el diputado nacional cordobés Oscar Agost Carreño, quien recientemente fue desplazado de la presidencia del PRO de Córdoba e intervenido el distrito. Acusa a Mauricio Macri de ser el autor de esta maniobra y de propiciar un partido municipal, que sólo tenga injerencia en la ciudad de Buenos Aires.

“Hoy Macri está sólo y únicamente lo rodea un grupo de cortesanos”, manifiesta Agost Carreño y agrega que la Justicia Federal de Córdoba lo sigue notificando como si él fuera el presidente del partido.

Milei analiza impulsar una reforma de la Constitución si logra un triunfo rotundo en las legislativas

-¿Estos supuestos errores cometidos en el llamado a extraordinarias se dieron por inexperiencia del bloque oficialista o se trató de una maniobra intencionada?

-Creo que lo que realmente le importa a La Libertad Avanza es la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia y después sumaron otros temas que, en mayor o menor medida, le interesa al Gobierno pero no hay nada preponderante. A eso nadie lo dice, es mi opinión. Hasta el viernes pasad (17 de enero) el Congreso no funcionaba.

-¿Está de acuerdo con la eliminación de las Paso?

-En mi bloque la mayoría quiere dar esta discusión, pero no hemos visto cómo lo quiere encarar el Gobierno y qué tan serio es el proyecto. Lo otro que vemos es que el oficialismo todavía no tiene los votos porque las reformas electorales requieren una mayoría agravada y no vemos que el Ejecutivo haya logrado convencer al PRO, al radicalismo, a Unión por la Patria y a sus propios diputados. Sí vemos que hay más posibilidades de que hayan votos que se inclinan por la suspensión por única vez. La mayoría de nuestro bloque se inclina por discutir la eliminación de las primarias.

-¿Mauricio Macri terminará siendo parte de una alianza con la Libertad Avanza?

-A Mauricio lo veo bastante errático, algunos días manda mensajes diciendo que sí o sí hay que hacer una alianza sin siquiera hablar de hacia dónde va eso, y otros días asegura que el gobierno de Milei es autoritario porque ni siquiera discute el presupuesto, con lo que yo estoy de acuerdo. A lo que voy es que esas señales son complicadas, y con Milei pasa lo mismo porque él habla maravillas del expresidente pero su equipo lo denosta. Así es difícil porque para bailar un tango hacen falta dos. Hay una cosa inteligente de parte de La Libertad Avanza: querer comerse al PRO y al radicalismo y a sus dirigentes. Por eso Macri tiene que buscar generar una identidad, consultar a los dirigentes del interior y definir una estrategia para que el PRO no se termine de achicar al punto de desaparecer.

-¿El salto del intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela al oficialismo es el indicio de una gran goteo de dirigentes al oficialismo nacional? ¿O también ese goteo puede ir hacia otras fuerzas políticas?

-Es muy rimbombante el nombre de Valenzuela por el cargo que tiene, pero hay que ver también la forma en que el Gobierno lo tiró en la prensa. Lo real es que todo el año pasado muchos dirigentes del PRO se fueron o dejaron la política por la forma en la que Mauricio (Macri), Patricia (Bullrich) u Horacio (Rodríguez Larreta) manejaron las cosas, o por lo que fuere. Este desangre lo sufrimos desde hace tiempo y, por ejemplo, la intervención del distrito Córdoba, demuestra están intentando achicar el partido y al que piensa distinto lo echan. Bueno, eso hace que tengamos un partido más chico, sesgado a la ciudad de Buenos Aires y su zona de influencia. Por eso muchos se acercan a partidos provinciales o a otras fuerzas como La Libertad Avanza.

-Cuando Macri decidió sacarlo de la conducción puso como interventora a Laura Alonso, quien no desembarcó aún en Córdoba. Ella no está obligada pero no vino a Córdoba…

- Ella está obligada porque debe terminar el balance y presentarlo en los plazos legales. Acá no aparecé cuando querés… los partidos tienen mucha vida. El PRO no ha mostrado a nadie las actas y hacen eso porque saben que como está presentado un recurso, no hay nada resuelto porque los tribunales están de feria. A mí la Justicia Federal me sigue considerando presidente del PRO-Córdoba, me pide cosas. De hecho sigo siendo el presidente del partido porque las autoridades nacionales no ejecutaron nada. No mostró ni siquiera un acta. Estamos en un momento especial y Macri se está quedando sólo con cinco o seis cortesanos. Yo espero que vuelva a su estado de grandeza cuando hizo de esto un partido federal, grande y que nos permitió tener gobernadores, intendentes, legisladores. Esperemos que se vuelva a escuchar al interior y que paremos la pelota y veamos dónde está el arco. Si no lo hacemos, terminaremos siendo un partido municipal, en el que se priorizará lo que pase en Caba y espero que no se pierda allí.