Eduardo Valdés pidió que la Justicia audite el celular de Mahiques por las supuestas presiones a jueces

A raíz del cruce entre Cristina Kirchner y el exconsejero de la Magistratura por supuestas presiones a la jueza a cargo de la causa por el Memorándum con Irán, Eduardo Valdés le recomendó este miércoles 6 de mayo a Juan Bautista Mahiques que ponga a disposición su celular para que la Justicia lo audite. "Aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta", había denunciado la vicepresidenta.

"Si yo soy Mahiques, pondría mi celular a disposición de que me lo audite la Justicia para que se vea si hay llamados a jueces que tienen causas vinculadas a Cristina Kirchner", sostuvo el legislador del Frente de Todos. En diálogo con Radio 10, remarcó que "en 24 horas se termina eso: si no hay llamados, no pasa nada; y si hay, alguien tiene razón".

Todo comenzó con una entrevista que la jueza Ana María Figueroa brindó a radio AM 750, donde denunció que "hoy hay una verdadera independencia del Poder Judicial" ya que en la "etapa previa a este Gobierno hubo grandes presiones" de las cuales, según dijo, ella fue "víctima". Consultada al respecto, Figueroa afirmó que "un miembro del Ministerio de Justicia, quien estaba por debajo del ministro (Germán) Garavano", ingresó en una oportunidad a su despacho para preguntarle cuándo saldría un fallo referido a esa causa.

Si bien la jueza no especificó de qué expediente se trataba, dijo que le parecía que era uno relacionado con la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán, pero sin hacer mención al nombre del funcionario, aunque sí fue mencionado por el periodista que la entrevistó, lo que dio pie al tuit de Fernández de Kirchner.

Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

"¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose de que Juan Bautista Mahiques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?", lanzó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. Además, afirmó que al escuchar a la jueza Figueroa, "la primera imagen" que le "vino a la cabeza fue la del rostro demacrado de (el ex canciller) Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio" en el marco de la causa por el memorandum con Irán.

La Corte publicó la denuncia completa de Nisman contra CFK y Timerman

Además, la titular del Senado planteó: "Creo que a quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad durante meses en esa causa, otros fantasmas deben haber atravesado sus pensamientos, agregó la ex mandataria en un hilo de tuits. Seguidamente, expresó: "¿Veremos mañana, en las principales tapas del domingo, esta gravísima e inédita denuncia? ¿Vos decís que son muchos interrogantes? Bueno… confieso que la cuarentena me ha puesto un poco existencial… Igualmente, apuesto mil a uno a que no".

Ante el tuit de la vicepresidenta, Mahiques respondió: "Me gustaría que la jueza Ana María Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho, y que no existió el intercambio que se insinuó esta mañana en @tomaydacaradio Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo".

Me gustaría que la jueza Ana María Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho, y que no existió el intercambio que se insinuó hoy en @tomaydacaradio. Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo. — juan bautista (@jbmahiques) May 2, 2020

En declaraciones a Infobae, la jueza Figueroa aclaró: "No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad, realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres. Eso fue lo que dijo el reportero. Él lo nombró, yo no dije nada y se tomó como que era Mahiques".

De todos modos, insitió en que hubo "una metodología" de presiones sobre jueces y fiscales, pero que lo que se "tomó como una primicia esta mañana en la radio no es nuevo", porque, según recordó, ya habían hecho una presentación ante la Corte Interamericana por ese tema, a través de la agrupación Justicia Legítima y con el asesoramiento de la Asociación Americana de Juristas.

DR/FeL