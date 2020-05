Alberto Lugones: "Mahiques era un buen operador del gobierno anterior"

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se refirió este lunes 4 de mayo a la denuncia de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa por presuntas "presiones" durante el Gobierno anterior, y afirmó que actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, "era un buen operador del Ministerio de Justicia en el gobierno anterior". Las declaraciones van en línea con los supuestos "fallos a la carta" que reportó Cristina Kirchner este sábado en Twitter.

"Juan Bautista Mahiques fue hasta diciembre el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es un personaje que se movía bien y lograba tener simpatías que le permitían mover cosas de forma rápida", expresó en declaraciones a El Destape Radio, y agregó: "Todo el mundo en tribunales sabía que si no se juntaba con Mahiques no tenía chances de lograr designaciones en el Gobierno anterior".

En ese sentido, Lugones aseguró que Mahiques −ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Macri− "era el que armaba las ternas de jueces", y dijo que "había denuncias contra la doctora Figueroa que estaban paradas y se fueron cerrando, y hoy no quedó nada en su contra".

Las palabras del magistrado se dan luego de que la jueza afirmara días atrás en declaraciones a la radio AM 750 que "hoy hay una verdadera independencia del Poder Judicial", ya que en la "etapa previa a este Gobierno hubo grandes presiones" de las cuales, según dijo, ella fue "víctima".

Luego de los tuits de CFK, la jueza Figueroa puso distancia: "No nombré a Mahiques"

Consultada al respecto, Figueroa afirmó que "un miembro del Ministerio de Justicia, quien estaba por debajo del ministro (Germán) Garavano", ingresó en una oportunidad a su despacho para preguntarle cuándo saldría un fallo referido a esa causa. Si bien la jueza no especificó de qué expediente se trataba, dijo que le parecía que era uno relacionado con la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán, pero sin hacer mención al nombre del funcionario, aunque sí fue mencionado por el periodista que la entrevistó.

Tras esto, Cristina Kirchner se refirió a esas declaraciones y apuntó directamente contra Mahíques. A través de Twitter, afirmó: "Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán".

"No fueron momentos fáciles para algunos jueces que veían que las denuncias aparecían una atrás de otra" ya que "cuando un juez hacía algo que no le caía bien al Gobierno estaban las denuncias en su contra en el Consejo, y entre esos casos estaban casos contra Figueroa", sostuvo Lugones este lunes. Asimismo, el magistrado remarcó que "antes del 2015 no eran habituales estas maniobras en el Consejo de la Magistratura".

"El gobierno de Macri tenía sintonía con Bonadio", expresó el actual titular de Magistratura , y recalcó: "No es descabellado que alguna persona que esté cerca del Gobierno de turno nos llame por teléfono. No nos cambia en la decisión que vamos a tomar". En este marco, afirmó que "somos jueces con funciones políticas, nuestras decisiones no pasan desapercibidas en la política". Y sostuvo: "No nos tienen que asustar los llamados por teléfono o las visitas, pero si eso luego se traduce en una denuncia del Gobierno eso es otra circunstancia".

Por último, Lugones aseguró: "En tanto el operador solo manifieste su opinión no nos mueve el amperímetro. No nos va a cambiar nuestro criterio". Y concluyó: "Vamos a impedir las presiones a jueces en este período del Consejo de la Magistratura".

AB/FF