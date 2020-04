Alberto Lugones le responde Massa: "No vamos a hacer locuras"

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, rechazó este martes las advertencias del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto a la posibilidad de avanzar con juicios políticos a jueces que liberen detenidos durante la emergencia sanitaria y destacó que los magistrados "no van a hacer locuras".

"Las decisiones conforme lo que prevé el régimen de la Justicia no son motivo de juicio político", manifestó el juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, el magistrado se refirió a los dichos del tigrense, quien había afirmado el pasado lunes que iba a "iniciarle juicio político a aquellos jueces que no den vista a la parte víctima del delito y procedan para la liberación de los presos".

Massa: "A los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima le iniciaremos juicio político"

"Para poder iniciar un juicio político a un magistrado que libera a un preso tiene que haber supuesto de prevaricato, es decir decidir contrario a derecho, o cohecho, es decir convencido a través de un método que no ea el idóneo para esta decisión", manifestó Lugones.

Asimismo precisó: "Puede hacer la denuncia Massa o quien estime que se estime que se vea afectada la imparcialidad del magistrado, pero no es un motivo para que prospere el juicio".

Ante la polémica generada, el titular del Consejo de la Magistratura subrayó que "los jueces no van a hacer locuras" y van a "definir conforme entiendan que es lo correcto". Sobre esto remarcó: "Si están entre los supuestos que corresponde, es decir que sean grupo de riesgo o tengan una situación que justifique su peligro de vida o salud, estarán libres. Si no, no. Los presos tienen que entender de nuestro lado va a haber razonabilidad".

Legisladora de Juntos por el Cambio denuncia que el Gobierno libera presos para "amenazar a jueces"

El juez descartó que se avance en liberaciones de reclusos con prisión preventiva y aclaró que "en los casos de narcotráfico, trata, secuestro extorsivo, delincuentes que no son nenes de pecho, no se los libera así no mas y se exige la tobillera electrónica".

Por último aclaró que "no es tanto" el número de detenidos que podrían abandonar las cárceles durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

F.D.S./FeL