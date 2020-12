El 75% de los porteños no saldrá de la Ciudad en verano

El 75 por ciento de los porteños no se irá de vacaciones y un 8% todavía no lo sabe, según un relevamiento del Observatorio Gente en Movimiento, que lidera la diputada del Frente de Todos, Gisela Marziotta. El estudio revela también que el 42 por ciento de los que no saldrán de la Ciudad considera que son insuficientes los espacios de ocio. Las cifras sufren el impacto de la pandemia de coronavirus. En 2020, el 57 por ciento de los porteños salió de la Ciudad.

Estos datos se complementan con el informe anterior del Observatorio donde se señalaba que el 47% de los vecinos de la CABA consideran que hay pocos espacios verdes en su barrio. Esta carencia es aún más fuerte en la zona centro de la Ciudad, para el 58% de sus vecinos.

La cantidad de espacios verdes tampoco está correctamente distribuida según dice este informe. En la Ciudad conviven comunas con tan solo 20 o 40 centímetros por habitante, como las comunas 3 y 5, otras como la 1 y la 8 tienen 18 y 14 metros cuadrados por habitante, respectivamente.

“El esparcimiento y el correcto descanso son parte fundamental de la calidad de vida. En este sentido, es necesario que existan espacios verdes en toda la Ciudad para que los porteños que se quedarán, que son la mayoría, puedan tener un verano decente”, refiere el informe.

En términos agregados, entre 2008 y 2018 la Ciudad aumentó un 1,5% sus espacios verdes, aunque si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional la cantidad de espacios verdes se mantiene estancada.

El único sector donde crecieron los espacios verdes fue en la zona norte de la Ciudad, mientras que en la zona centro la cantidad de hectáreas disminuyó un 5%. En la zona sur hubo una merma de espacios verdes del 15%.

A su vez, los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires tienen otro problema: su calidad. De acuerdo con la investigación anterior, el 46% de los porteños afirman que muchos parques de la Ciudad son puro cemento y no existen verdaderos espacios verdes para disfrutar del aire libre. Este guarismo aumenta al 52% en la zona centro.



MC