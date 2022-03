El bloque del PRO se retiró del recinto ante las acusaciones de Alberto Fernández por la deuda

En medio de gritos y de acusaciones, diputados del PRO se retiraron este martes del recinto luego de que el presidente Alberto Fernández arrancó con una dura embestida en torno a la toma de deuda durante la gestión de Mauricio Macri y la necesidad de avanzar con la investigación sobre ese tema.

"En el año 2018, Mauricio Macri endeudó a la Argentina con el FMI. El Congreso no autorizó ese endeudamiento y no quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Solo quedó una deuda externa impagable", se quejó el mandatario en su discurso.

Los ánimos ya venía caldeados desde el primer reproche lanzado por el Presidente, que cuestionó la falta de acuerdo para lograr la aprobación del Presupuesto 2022. Una situación que, según dijo, en 40 años solo se había producido en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner y ahora, bajo su mandato.

En rigor, la sesión ya había comenzado caliente cuando Mario Negri había pedido la palabra para proponer un minuto de silencio por Ucrania y la vicepresidenta Cristina Kirchner no le concedió el requerimiento, lo que generó las primeras quejas y mensajes a viva voz de banca a banca.

"El temor que teníamos al inicio de la Asamblea: que el Presidente no le hable a todo el país y solo trate de agradar a Cristina. Solo eso explica tanto cinismo y tantas provocaciones. Las caras y las sonrisas de la Vicepresidenta son su único logro hasta ahora", criticó Negri con ironía.

El tema de la deuda y las referencias al gobierno anterior era uno de los ejes inamovibles del discurso presidencial pero la oposición estaba aguardando conocer la dureza del impacto.

“Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, aseveró el Presidente en su discurso.

En ese momento, el ala dura del PRO decidió retirarse del recinto. Silvia Lospenatto se colgó la cartera y la siguieron otros diputados como Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Omar de Marchi y los referentes que se sintieron más afectados por el ataque.

Mientras se retiraban, la senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio tiraba besos a los que se retiraban, en un claro gesto de desprecio por su actitud.

"El presidente estropeó una oportunidad de decirnos a los argentinos hacia dónde nos dirigimos. Y lleno de mentiras su mensaje fue festejado por la corte kirchnerista. Era intolerable permanecer en el recinto", explicó De Marchi minutos después de su salida en diálogo con la prensa.

"Me acabo de levantar con otros legisladores de la Asamblea después de escuchar al Presidente de la Nación decir que no es mentiroso. No hay presidente mas mentiroso en la historia de la democracia, hablar de un país que no existe y darnos clase de moral con una acusada de ser jefa de una asociación ilícita pidiendo que acompañemos, mientras el ex jefe de la bancada Máximo Kirchner ni estuvo presente", explicó Wolff después de su salida.

Si bien la UCR y la Coalición Cívica decidieron no seguir los pasos de sus colegas del PRO, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo lo trató de mentiroso al Presidente, con el aval de otros legisladores que también gritaban a su lado.

"Yo no miento Alfredo, vos me conoces", le respondió Alberto Fernández en una de las varias interrupciones a su discurso, en alusión a un pasado compartido con el mendocino en su paso por el sector de los radicales K que permitió la llegada a la Presidencia de Cristina Kirchner en su segundo mandato.