El balance "positivo" de Frigerio: migraciones, fronteras y relación con las provincias

por Julian D'Imperio

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó este jueves los logros de su cartera en estos cuatro años, al realizar en Casa Rosada un balance de gestión, y resaltó las distintas iniciativas que se aplicaron a pesar de la crisis, recesión, de "la debilidad de origen del Gobierno en lo que refiere a cantidad de diputados y senadores como también de gobernadores" y del fallo de la Corte que obligaba la devolución del 15% de fondos a las provincias.

El balance de gestión de Frigerio, que no incluyó autocríticas, se enmarca en una estrategia del gobierno de Mauricio Macri de que cada cartera elabore una devolución de su gestión para destacar cuál sería la herencia que dejarían al presidente electo Alberto Fernández. En esa línea, este viernes será el turno del Canciller Jorge Faurie de ofrecer una conferencia de prensa a manera de cierre y balance de su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En un encuentro con la prensa en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, Frigerio y su equipo de secretarios de la cartera repasaron las medidas que concretaron y consideraron exitosas en áreas como DNI, Migraciones, Fronteras, Sistema Electoral y Municipios, mientras que el próximo lunes expondrá sobre Obras Públicas y Vivienda.

"Fuimos uno de los gobiernos más débiles de los últimos cien años en lo que refiere a bloques en el Congreso y en gobernadores. Pero así y todo hemos logrado gobernabilidad, paz social y sacar leyes importantes. Seremos el primer gobierno no peronista en ese lapso en finalizar su mandato dentro de diez días", evaluó Frigerio ante los periodistas.

"Nuestra gestión estuvo condicionada por el fallo de la Corte Suprema que implicaba la devolución del 15% a las provincias. Si bien era un justo reclamo, se trata de un punto del producto. Teníamos menos recursos que todos los otros gobiernos por lo menos desde la vuelta a la democracia para trabajar con las provincias", agregó.

Frigerio ratificó que habrá "una transición ordenada" porque "hay un diálogo abierto"

Además, destacó que "hace cuatro años las provincias no podían pagar los sueldos y a pesar de la recesión y crisis de la argentina hoy no tenemos ese problema fiscal y las provincias no tienen van a cumplir con sus obligaciones".

Luego de haber repasado detalles de la organización de las últimas elecciones, al ser consultado sobre la utilidad de las PASO, el ministro señaló: "Son muy útiles cuando hay competencia pero cuando no hay es discutible su costo-beneficio porque hacer una elección es muy caro. Creo que después de 10 años de sancionada esta ley es necesario rediscutir su función".

En lo que refiere a Documentación, se destacó la implementación del DNI Digital en el celular como complemento al DNI tarjeta; habilitaron de casi 50 centros de documentación rápida distribuidos en todo el país; el Plan Federal de Documentación para llegar mediante operativos documentarios a quienes tuvieran dificultades para acceder al trámite y el Equipamiento para Registros Civiles Provinciales.

En el área de Política Migratoria, se instalaron 52 puertas biométricas en los diferentes Centros de Frontera para el chequeo automático de documentación, huellas digitales y rostros de pasajeros en 30 segundos promedio por ciudadano.

Además, se impulsaron acciones para la orientación de los flujos migratorios, "destacándose la creación de un portal de oferta y demanda laboral que relaciona migrantes con necesidades de empleo en sectores con déficit de recursos humanos".

Para Rogelio Frigerio, a Alberto Fernández le será "difícil" desdolarizar las tarifas

En ese marco, se concretaron 1.060 relocalizaciones efectivas de migrantes venezolanos ingenieros, técnicos y profesionales de la salud en varias provincias, del total de 170 mil ciudadanos de ese país que ingresaron a la Argentina en los últimos años.

Asimismo, hubo 11.929 alertas de Interpol, que devinieron en 315 delincuentes puestos a disposición de la justicia; además se controlaron más de 40 millones de pasajeros aéreos con el sistema API de información anticipada previo a su llegada al país, "aplicativos inexistentes en el cuatrienio anterior", informó Interior.

En materia de Sistema Electoral, se destacó la utilización en los últimos comicios de "un nuevo sistema de transmisión de telegramas que redujo los tiempos de recuento provisorio. En la Elección General 2019 se logró computar el 67,68% de los telegramas a las 21 horas, en comparación con el 8,68% logrado en 2015".

J.D / D.S.