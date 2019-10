El candidato a gobernador de Gómez Centurión llamó a votar a Macri-Pichetto

por Daniela Mozetic

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente NOS, Gustavo Alvarez, anunció este miércoles su decisión bajarse de su postulación, en varios mensajes que difundió a las redes sociales cargados de denuncias y pidió el voto para la fórmula de Juntos por el Cambio, en vez de la liderada por Juan José Gómez Centurión.

“Renuncio a mis votos del Frente NOS, te pido que votes a Macri-Pichetto”, pidió el postulante a la gobernación, quien aseguró que recibió “aprietes” para que “no moleste más a Kicillof”, su ahora ex rival del Frente de Todos. Alvarez, que se refirió al ex ministro de Economía como “el porteño”, cuestionó que la Justicia determinó que Kicilloff puede presentarse en la provincia aún cuando tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

“Se pasaron por el culo tus derechos, se pasaron por el peor lugar la dignidad de 17 millones de bonaerenses, la Justicia es una porqueria, pero más porquería es el que los vota sabiendo la realidad”, lanzó Alvarez, a solo cuatro días de los comicios generales.

Pero además, Alvarez advirtió que “el frente NOS se quedó con toda la plata de la provincia de Buenos Aires”, lo que motivó una inmediata respuesta desde el espacio que, en un comunicado, rechazó la acusación porque “la agrupación liderada por Cynthia Hotton hasta el momento no recibió ni gestionó fondo alguno de esas partidas”.

Las cuentas de la campaña son públicas y están a consideración de quien quiera verlas.

Lamentablemente vamos a tener las condenas a los difamadores luego de que tengan lugar las elecciones, (...) — Frente NOS Argentina (@SomosNosArg) October 23, 2019

En ese sentido, cuestionaron que Alvarez no solo “renunció a su participación en esta elección” sino que también intentó “manchar el espacio formulando una grave denuncia sobre un posible manejo no equitativo de los fondos de campaña y publicidad oficial”. Hotton también ratificó que “el Frente NOS sigue adelante” y admitió que “se bajó nuestro candidato a gobernador, hay gente que no aguanta las presiones o afloja”.

D.M/ D.S.