Aunque había esquivado el tema de los derechos humanos durante el segundo debate presidencial, Juan José Gómez Centurión, candidato del Frente NOS, volvió a provocar este domingo 20 de octubre en relación la polémica sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Tras la contienda que se llevó a cabo anoche en la Facultad de Derecho de la UBA, el extitular de la Aduana alcanzó los 30 mil seguidores en su cuenta de Twitter y utilizó la red social para destacar la cifra: “¡Estos sí son 30.000!”, expresó en tono irónico.

Durante su exposición en el primer debate que se llevó a cabo en Santa Fe, Gómez Centurión se había referido a los organismos que investigan los crímenes del último gobierno de facto como "el curro de los derechos humanos". En ese marco, aseguró que en caso de alcanzar la primera magistratura terminaría con "la vergüenza sistemática" del pago a "delincuentes terroristas" y propuso "indemnizar a las víctimas" de los ataques de la "subversión". "Vamos a terminar con el curro de los derechos humanos y vamos a terminar con el pago a delincuentes terroristas”, dijo en referencia a los subsidios a familiares de desaparecidos.

Quién ganó el segundo debate presidencial, según los analistas

Días después, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, le salió al cruce y aseguró que el ex jefe de la Aduana “es un salvaje” que “revindicó el terrorismo de Estado” y que “llamó criminales a nuestros hijos”. El candidato del Frente NOS le respondió y afirmó que la referente social “es la mamá de una terrorista”, en referencia a Laura Carlotto, que fue secuestrada en noviembre de 1977, cuando estaba embarazada de tres meses.

¡Estos sí son 30.000! pic.twitter.com/YWxUHRKcCD — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) October 21, 2019

Los polémicos dichos de Gómez Centurión sobre el número de desaparecidos no son nuevos. “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”, expresó años atrás durante una entrevista al programa Debo Decir.

“La desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras”, concluyó.

AB/FF