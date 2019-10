Vivo | Debate presidencial: seguí el minuto a minuto en PERFIL

Esta noche se realizará el segundo debate presidencial de cara al 27 de octubre y lo podés seguir por la pantalla de Net TV, por PERFIL.com y Radio PERFIL. Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Del Caño y José Luis Espert serán los contendientes.

Luego del debate de la semana pasada en Santa Fe, esta vez los candidatos abordarán otros cuatro temas de discusión: Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado; Desarrollo social, Ambiente y Vivienda; Seguridad.

En la introducción, cada candidato tendrá 45 segundos para presentarse, sin interpelación directa entre ellos, y en cada eje temático tendrán un tiempo de exposición de dos minutos, un espacio de intercambio de 30 segundos y otros 30 segundos para la respuesta o cierre.

En última instancia, tendrán un minuto para una conclusión.



El debate estará dividido en tres bloques, separado por cortes de 12 minutos, y será moderado por los periodistas Marcelo Bonelli, María O’Donnell, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli, que conducirán de a duplas y cada una moderará dos ejes de discusión. Seguí el minuto a minuto:

Introducción de cada candidato

Mauricio Macri

Feliz día a todas las madres, este debate tiene que servir para que todos podamos elegir en qué tipo de país queremos vivir, No se elige solo al presidente, se elige en qué sociedad vamos a vivir con nuestras familias. Es importante saber la trayectoria de los candidatos. Yo siempre he sido coherente con las ideas que defiendo, ustedes saben lo que pienso lo que hice y lo que voy a hacer. No cambio para acomodarme y tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara. Sé que muchos están enojados con la situación económica y los comprendo, pero quiero que sepan que viene una etapa distinta, porque el esfuerzo que hizo sentó las bases para un mejor país.

Nicolás del Caño

Buenas noches a todas y a todas. En primer lugar quiero hacerme eco a las críticas del formato de este debate. Yo mismo y mi equipo propusimos que haya un debate real, con preguntas y repreguntas entre los candidatos. Pero no tuve respuesta de las otras fuerzas políticas. Espero que hoy debatamos en serio. Que contesten las preguntas, que digan la verdad, que no minetan. Porque la crisis es muy grave. Se da en el marco de una Latinoamérica que se levanta como vimos en Ecuador y en el hermano pueblo de Chile que ha hecho una verdadera rebelión popular contra el Gobierno de Piñera que muchos acá reivindican.

Roberto Lavagna

Antes que nada mi cariño a todas las madres. Los errores que no se reconocen son errores que se repiten y en eso los argentinos tenemos mucha experiencia y por eso cada 15 años tenemos una crisis. Dije también que tenemos una cierta habilidad para correr los temas al costado y que eso era un peligro. Los pueblos no tienen una paciencia infinita.

José Luis Espert

En el debate en Santa Fe les dije que mis competidores en estos dos debates son parte responsable de un sistema que te destruye a vos, me destruye a mi y nos destruye a todos los ciudadanos de a pie. Nunca lo quieren cambiar. Solo se alimentan de él o lo alimentan. Están mutando para reproducirse y no morir nunca. Este virus está comiendo las raíces de la Argentina. Tenemos que cambiar y en esta elección, cuidado, que la cosa pueda repetirse.



Alberto Fernández

Buenas noches y feliz día a todas las madres. En esta facultad me eduqué, aquí aprendemos lo que es el Estado de derecho. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la Justicia, que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. La verdad que mi índice solo marca errores y solo marca inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a estos índices, el de desocupación, el de pobreza, la inflación, este año y este mes nos dio tanto que hablar. Ocupémonos de lo importante. Muchas gracias.

PRIMER TEMA: SEGURIDAD

Del Caño: las Fuerzas de Seguridad fueron partícipes del genocidio durante la última dictadura. Acá hay candidatos que niegan la lucha de los organismos de DDHH y de todo el pueblo por el juicio y castigo a los genocidas. También vemos que esta idea es funcional a tener fuerzas de seguridad militarizadas con libertad para matar, con la doctrina Chocobar de la ministra Bullrich. Ahí tenemos el caso de San Miguel del Monte y tantos otros de gatillo fácil.

La ministra es responsable de las represiones que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Acá hay candidatos que piden más mano dura, más cárceles. Nosotros queremos más escuelas. Hay que ir a fondo para terminar con la desigualdad. Hay que hablar del gran delito: el entramado que hay alrededor de la trata y el narcotráfico. Un entramado en el que están involucrada las cúpulas de la policía, sectores de la Justicia y el poder político.

Por eso proponemos una comisión independiente conformada por víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional, organismos de DDHH y otros sectores para ir a fondo y terminar con este entramado mafioso.

Espert: Los argentinos nos sentimos muy inseguros. No hay ninguna encuesta que no lo diga. La inseguridad se ha convertido en un verdadero flagelo independientemente de si vivimos en una ciudad grande pequeña o mediana. Los argentinos sufrimos la inseguridad. Podría detallar un montón de medidas pequeñas que sumadas a lo mejor traería algún alivio a la inseguridad que el ciudadano sufre. Pero el problema es tan grosero como casi todos nuestro problemas que se puede empezar a cortarlo por algo muy grueso. Nosotros, la política, estamos del lado del inocente o de los delincuentes como la doctrina de ese ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y sus fans, algunos de los cuáles Fernández están cerca suyo. Nosotros estamos del lado de la víctima de los que sufren la inseguridad por eso le vamos a dar todo el apoyo necesario a las fuerzas policiales para que en defensa del inocente tome el arma si es necesario contra el potencial asesino. Tenemos que terminar con el garantismo. Vamos a bajar la edad de imputabiliidad a 14 años, delito de adulto, pena de adulto. Además, las penas serán de cumplimiento efectivo y los jueces tendrán discreción solo para acomodarlas en aquellos casos en el que el delito sea menor. Finalmente, para los reclusos el derecho a voto queda circunscripto de que sus delitos no sean altos.

Lavagna: En materia de seguridad, ni el gatillo fácil ni la mano dura, ni la fascinación de alguna funcionaria por las armas ni de algún otro por hacer explotar todo. Ni tampoco la mano fofa. Como en el mundo desarrollado: una mano justa, una mano firme. Y en casos extremos, el puño cerrado para defender a los nuestros. Esto es una posición que obviamente hay que ponerla en el marco de las leyes claras y aplicables. No pasa siempre en Argentina que sean aplicables. El mejor caso es el de los delitos de género. Quien los comete es un delincuente y debe ser penalizado con todo el poder de la ley. Muchos de estos casos han sido denunciados antes de que esto ocurra y nadie ha hecho nada. Con lo cual quienes han mirado para otro lado cuando debían actuar deben ser penalizados.

Gómez Centurión: El problema de la seguridad en Argentina es el delito, el narcotráfico instaló estados paralelos en distintos lugares de la Argentina donde impone sus leyes y sus códigos mafiosos a través de la violencia. Corrompe todo lo que toca. Durante el gobierno de los Kirchner se liberaron las fronteras, se liberaron los precursores y el territorio nacional. Esto lo que generó fue un país productor de droga en la Argentina y un alto exportador a Europa. El actual Gobierno optó por una estrategia de incautación de droga, más efectiva para el marketing político que para solucionar el verdadero problema que es terminar con el negocio perverso del narcotráfico.

En Argentina se produce cada vez más droga y el rastro de esta industria perversa es un subproducto que es el paco, los gobiernos no nos muestran a los responsables de las bandas delictivas presas y sus bienes incautados, Hay que terminar con el narco a la ARgentina porque corrompe a la república y porque mata a nuestros niños más vulnerables a través del paco

Vamos a blindar la frontera a través de una estrategia de seguridad integral con el 100 por ciento del país radarizado, con esto lo que vamos a tratar de generar e sub modelo de seguridad interna aprovechando los recursos de las fuerzas de seguridad del capital humano y técnico organizaremos una agencia de lucha contra el crimen organizado en la Argentina basándonos en la inteligencia criminal que los anteriores gobiernos desarmaron. Esta guerra hay que ganarla caiga quien caiga.



Alberto: En este lugar soy el único abogado. Hace 35 años enseño derecho penal en este lugar. Por lo tanto no esperen que le den soluciones fáciles en el tema de seguridad. Fundamentalmente porque la causa de la seguridad nadie la está cambiando. Es más fácil pegarle a lo que la inseguridad genera. Es más fácil hablar de mano dura de penas más fuertes, pero la realidad es que está directamente relacionada con la desigualdad. Las sociedades más igualitarias son las que menos crimen tienen. Cuesta entenderlo, pero es así. Y la Argentina ha generado una gran desigualdad en estos últimos años. Los padres se quedaron sin trabajo, las madres no tienen alimentos para sus hijos y los hijos dejaron el colegio. Los controles sociales que se ejercen en la familia, colegios, clubes se fueron deteriorando. Eso es lo que debemos hacer, y generar más igualadad. ASí también digo que al que delinque hay que castigarlo, y en eso la Justicia debe ser implacable. Proponemos crear un consejo de SEguridad y que la inseguridad deje de ser problema de un gobierno y que sea una política de Estado. Que se involucren todos los que tienen que ver con la materia. Ocupemonos de hacer una política criminal que ponga límite al delito sin facilismos con seriedad, es lo que les propongo.

Macri: En este tema como en muchos otros nosotros somos distintos a ellos, ellos abandonan a las víctimas del delito, alientan a las barrabravas, menosprecian a las Fuerzas de seguridad, descuidan las fronteras y por ahí nos entró la droga y transforma a justicia en una puerta giratoria como dijo Espert en la que los delincuentes nunca quedan.



Macri: En el tema Maldonado desde el primer día ante la denuncia dijimos que íbamos a ir por la vereda de la verdad. 52 peritos en forma unánime dijeron que las denuncias eran falsas. Esto fue un claro ataque a una institución que es muy reconocida por su labor contra el narcotráfico, no fue casualidad. Por eso estamos batiendo récords de incautación de droga, porque apoyamos a nuestras Fuerzas de Seguridad creemos en ellas y ratifico nuestro compromiso para dar una batalla sin cuartel al narcotráfico. Las estadísticas que tenemos hoy dicen la verdad y redujimos un 30 por ciento los homicidios, hablando de gatillo fácil en el 2015 fue el año del record de muertos por la policía, el doble de lo que tenemos hoy en promedio. El kirchnerismo lo que le dio fue un gatillo fácil a los delincuentes,por eso iban creciendo los homicidios años a año desde que llegamos nosotros han bajado. Y también creo que si alguien apuñala en la vía pública a una persona la policía puede enfrentarlo.

Cuando Alberto fue jefe de Gabinete Llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina por año, hoy son 20. Esos 20 mil kilos han servido para producir droga y transformarnos en productor de narcotráfico internacional.



Del Caño: Las cosas que tenemos que escuchar en este debate. Terminemos con la hipocresía. El fiscal Delegado informó que el 65% de las causas de las que él está a cargo son para perseguir a pibas y pibes por consumo droga. La ilegalidad es el negocio de los narcos Por eso proponemos la legalización de la marihuana para terminar la persecusión a pibes y a pibas y autocultivadores.

Lavagna: Cuando se habla de seguridad aparece el problema de los eventuales excesos. La mejor manera de terminar con el riesgo de excesos es una formación profunda y permanente de las fuerzas de seguridad y un reconocimiento social cuando trabajan en el marco de la ley.

Del Caño: Nos oponemos, junto a Unicef y muchas organizaciones a la baja de la imputabilidad. Esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullirch y de Pichetto, que quiere igualar a Micky Vainilla. Y a Massa que encabeza la lista del Frente de Todos.

EMPLEO

Lavagna: empleo, producción e infraestructura son tres elementos y tres capítulos muy desafiantes. Sin embargo, creo que es bueno ser sincero desde el principio: ninguno de los tres tiene ninguna solución en el marco de una economía como la actual que lleva 8 años estancada, incluidos dos años de reducción del nivel de actividad. Solo en una economía en marcha es posible hablar de empleo de producción y de infraestructura. Hace falta un programa de empleo para absorber 200 mil puestos nuevos que deben crearse cada año y el desafío de 2 millones de puestos de trabajo en un nuevo mandato de 4 años. Sí es posible en una economía en marcha, es posible con políticas específicas para las Pymes que permitan bajar los costos de contratación y que permitan reconstituir el capital de trabajo y que tengan programas de formación en empleo para jóvenes que ni trabajan ni estudian. Este es un tremendo desafío y tiene que ver con esa idea de que la economía argentina puede crecer un 4% por año por su dotación de recursos. Y eso permite duplicar el ingreso de los argentinos en una generación. Así como se duplica el ingreso de los argentinos, se crea empleo y se puede trabajar infraestructura.

José Luis Espert: Las leyes laborales de Argentina basadas en la carta de Mussolini no han servido para mejorar la situación de los trabajadores, solo han servido para fortalecer una corporación sindical que los ha transformado en general a nuestros sindicalistas en una verdadera cofradía feudal, corruptos, delincuentes, algunos incluso partícipes necesarios de algún asesinato. Así hemos terminado con sindicalistas ricos poderosos, y los trabajadores con nada. Es necesario derribar definitivamente el edificio legal sobre el cual se han construido las relaciones laborales en Argentina. Tenemos que eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un subsidio de desempleo mucho más generoso en el tiempo y en el monto. Porque las empresas no van a tomar a nadie si corren el riesgo de quebrar por despedir una persona al menos así actúan las economías que en el mundo progresan. También tenemos que descentralizar la negociación colectiva. No tienen nada que ver las condiciones de trabajo que se han cerrado en General Pacheco entre la Ford y el sindicato de mecánicos que un taller perdido en Famaillan en Tucumán de 4 personas puede dar. Los impuestos al trabajo que hay en Argentina son los más altos del mundo, así es difícil que haya trabajadores en blanco. Vamos a eliminar los aportes patronales, y ir reduciendo de manera gradual los aportes personales. Probablemente esta propuesta parezca muy pro empresaria. de nunguna manera, cuál es el beneficio que nuestros trabajadores han tenido de estas leyes que ya tienen 80 años.

Alberto F: La argentina hoy tiene la tasas de desempleo más alto de los últimos 13 años, es razonable, tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y consecuentemente no le preocupa mucho el trabajo, ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque finalmente siempre pensó, que los desempleados puedan reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que se suben a la bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina, el empleador se quita obligaciones y el trabajador pierde derechos. Las sociedades modernas prestan mucha atención al trabajo registrado. El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social. Hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer. Y los dadores de trabajo en Argentina son las Pymes, pero con Macri se cerraron 43 Pymes por día.

Gómez Centurión: Más del 50 por ciento del PBI es el Estado, con esto disfrazan la desocupación que generan con sus propias políticas y se olvidan que el gran empleador no es el Estado, debe ser la producción, sino hay producción difícilmente pueda haber trabajo. Hay que terminar con esta costumbre de disfrazar esta desocupación tanto con planes y empleo público y hay que generar condiciones donde la producción se desarrolle.

Dentro del concepto de la reforma laboral lo que pensamos es incorporar más de un millón de empleados al mercado laboral y privilegiar claramente el empleo jovenes, pasantías y formalización el trabajo rural mediante incentivos a los productores. A eso se suma la falta de infraestructura, durante el kirchnerismo la obra pública estuvo caracterizada por la corrupción esto ha mejorado pero tenemos que ponerle foco a las prioridades, tiene que estar en la producción y en la exportación y no tanto.

Alberto: Presidente en materia energética lo único que hizo es llenar los bolsillos a sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Ustedes se pregunta por qué como jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública, y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? No vio lo que pasaba en su familia, después nos contó cuando su padre murió que era el responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr.