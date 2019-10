Cómo fue uno de los primeres cruces de la noche entre Macri y Fernández

El fuego cruzado entre Mauricio Macri y Alberto Fernández se mantuvo encendido en la segunda parte del debate presencial, celebrado este domingo en la Facultad de Derecho. El punto más tenso del intercambio entre el presidente y el candidato del Frente de Todos se dio en torno a las acusaciones sobre corrupción en la vía pública.

En el bloque destinado a la temática Infraestructura, el presidente Macri dijo que le resultaba “imposible de creer” que el candidato del Frente de Todos no haya “visto” cómo funcionaba el entramado de corrupción que presuntamente tuvo lugar en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, del cual fue jefe de Gabinete. A ello, el candidato mencionó al fallecido empresario Franco Macri.

"Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri ¿no vio la corrupción de la obra pública Presidente?, ¿no vio lo que pasaba en su familia?, después nos contó cuando su padre murió que su padre era responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr", dijo Fernández.

El presidente respondió, a su turno, que le resultaba “de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender”. “Es difícil creer que no vio nada; es imposible de creer que usted no haya visto nada”. “Claro tener que tapar 51 contratos por 21 mil millones para Báez por una empresa inexistente, departamentos de Muñoz, las valijas de Wilson, los bolsos de López, la efedrina, como dijo Espert es difícil creer que no vio nada”, reclamó Macri.

“Lo vio Lavagna del otro lado de la calle y usted desde la oficina de al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina pero usted no vio nada, pero la verdad que es difícil de creer”, agregó el mandatario, quien fue acusado por el candidato K de “llenar los bolsillos de sus amigos”.

— Alberto Fernández: "Presidente en materia energética lo único que hizo es llenar los bolsillos a sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Ustedes se pregunta por qué como jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública, y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? No vio lo que pasaba en su familia, después nos contó cuando su padre murió que era el responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr.

"Espert, cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que de explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado, puedo darle clases de decencia, muchas gracias".

— Mauricio Macri: "Es de muy mal gusto citar una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender, pero claro tener que tapar 51 contratos por 21 mil millones para Báez por una empresa inexistente, departamentos de Muñoz, las valijas de Wilson, los bolsos de López, la efedrina, como dijo Espert es difícil creer que no vio nada. Lo vio Lavagna del otro lado d e la calle y usted desde la oficina de al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y cristina pero usted no vio nada, pero la verdad que es difícil de creer".

Narcotráfico, otro punto de choque

Otro momento tenso del debate electoral ocurrió cuando Macri acusó al gobierno de Cristina Kirchner de haber favorecido el crecimiento del narcotráfico en el país. “En este tema, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a la víctimas del delito, menosprecian a las fuerzas de seguridad. Cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina, ahora solo 20. Nosotros no transamos con la droga", afirmó.

Fernández le respondió que también estaba "preocupado" por el narcotráfico y recalcó que "el consumo de drogas y marihuana ha aumentado en los últimos años". Además, criticó que en relación a 2015, el presupuesto en Seguridad nacional cayó "en términos reales en un 38 por ciento". “Hubo 3.262 homicidios en el último año. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted”, reprochó Fernández.

D.S.