Grabois le respondió a Espert por la amenaza en el debate: "Qué miedo"

"Piquetero que corta la calle o ruta piquetero que va preso, cuidado (Juan) Grabois contigo", lanzó el candidato a presidente del frente Despertar, José Luis Espert, en su exposición del bloque "seguridad" del debate presidencial que se realizó este domingo 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. "¡Qué miedo!", respondió el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en su cuenta de Twitter.

"Tema piquetes: la Constitución consagra el Derecho de huelga pero también el de circular y a las empresas de distribuir su mercadería. Las calles y las rutas no están para ser cortadas, piquetero que corta la calle y ruta, piquetero que va presa. Cuidado Grabois contigo", detalló Espert en su exposición.

Minutos después, el dirigente social aprovechó para responderle al candidato en su red social Twitter: "Espert me amenaza en el debate (¡que miedo!). A su favor: por lo menos tiene sus (malas) convicciones de derecha, no es un farsante como Macri".

Espert me amenaza en el debate (¡que miedo!). A su favor: por lo menos tiene sus (malas) convicciones de derecha, no es un farsante como Macri. — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 21, 2019

El pasado sábado 5 de octubre, Grabois desafió incluso a Alberto Fernández con los cortes de calle. El candidato a presidente del Frente de Todos había celebrado el levantamiento del paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, aunque el líder social aseguró que las organizaciones sociales "van a estar en la calle" el año que viene incluso si Fernández gana las elecciones.

"No me cabe la menor duda de que el año que viene la CTEP va a estar en la calle", afirmó Grabois en diálogo con la Rock and Pop, al tiempo que disparó una crítica para el candidato presidencial: "No es un conocedor profundo de la realidad de las periferias".

DR