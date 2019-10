La advertencia de Grabois a Alberto Fernández: "Va a tener 100 días de luna de miel"

El dirigente de la CTEP, Juan Grabois, envió una notable advertencia al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, diciéndole que, de ganar las elecciones, “va a tener 100 días de luna de miel” antes de que los movimientos sociales salgan a la calle. El candidato K, por quien Grabois tiene “un poco más de confianza”, tendrá que “mostrar resultados” si no quiere a la gente en la calle.

“Alberto es un buen tipo que se está preparando para articular conflictos de intereses y distintas que existen y que se van a ir desatando”, reflexionó. Grabois dijo que ahora le pone “muchas fichas” a Fernández que cuando Cristina Kirchner lo designó candidato. “Pero en la cancha se ven los pingos”, dijo. “Él no es lo mismo que Macri, hay una diferencia muy grande, pero ninguno de los dos proyectos me apasiona”.

“Alberto va a tener 100 días de luna de miel, tiene que mostrar resultados”, advirtió Grabois, conocido por las ideas que suelen conmocionar incluso al Frente de Todos. “Si no se cumplen las demandas de los sectores más humildes vamos a ejercer el derecho a la protesta”, dijo Grabois, quien advirtió que “estamos al borde de una catástrofe humanitaria, estamos rozando el 40% de pobreza y vamos a terminar una deuda equivalente al 100% del PBI”.

Refiriéndose a sus polémicas ideas, Grabois dijo que desde el Frente de Todos “nadie me pide que me calle”. “La semana de la reforma agraria recibí el apoyo de Alberto, pero hay algunos dirigentes del Frente de Todos fueron más albertistas que Alberto y se pusieron nerviosos”. “Las ideas que yo expreso pueden o no ser compartidas por los compañeros del Frente de Todos, pero poder enunciarlas debería ser lo más normal del mundo”.

“Si no se recompone la situación social, no nos queda otra opción que salir a protestar y a dar esa pelea. Los platos rotos de la fiesta Macrista no lo pagan los sectores medios”. (Juan Grabois).

En ese sentido, criticó al senador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien “dice eso de dinamitar con la cobardía que caracteriza a los transfugas”. Pese a definirlo como un “hombre inteligente”, Pichetto, según Grabois, forma parte de “el macrismo hardcore, que esta buscando consolidad un núcleo de extrema derecha que asuma cosas que en Argentina no existen hace muchos años”. El compañero de fórmula de Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich “están cocinando su retaguardia fortaleciendo un núcleo muy antidemocrático”.

D.S.