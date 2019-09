Luis D'Elía apoyó a Juan Grabois y acusó a Emilio Pérsico de "arreglar con el Gobierno"

El dirigente Luis D´Elía envió una carta desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde febrero de este año, con fuertes críticas al referente de Movimiento Evita, Emilio Pérsico, a quien acusó de "arreglar con el Gobierno", en el marco del debate por la Ley de Emergencia Alimentaria y el acampe en el Ministerio de Desarrollo Social. En contraposición, apoyó a Juan Grabois porque lo "menciona" en los medios de comunciación y lo visita en el penal.

La carta del dirigente social fue difundida en su cuenta de Facebook y dirigida a la radio AM 750 desde "el pabellón B de la cárcel de Ezeiza", como detalló. Allí aseguró que "no me cabe este asunto de que haya dos economías; la del mercado y la popular, una chantada que usan los dirigentes de pacotilla para hacerse los revolucionarios ante los micrófonos y terminar haciendo negocios oscuros en la mesa de (Carolina) Stanley".

En cuanto a la relación de los dirigentes sociales con el Gobierno, D'Elía recordó que cuando asumió Mauricio Macri, "cuatro dirigentes fuimos citados", entre ellos "Emilio, Coco de la Tupac, Miño de la CNCT y yo. Uno solo arregló con el gobierno. Milagro (Sala), Fernando Esteche y yo terminamos presos simplemente porque nunca quisimos arreglar con los neoliberales conservadores".

"Es llamativo que ningún dirigente social de los que frecuentan a Stanley no tuvo ningún pronunciamiento político sobre nosotros. Salvo Grabois, que no solo me menciona públicamente sino que también viene a visitarnos a la cárcel. No hay que hacerse los revolucionarios ni terminar siendo funcionales a la táctica electoral de la derecha y tenemos que aceptar a pies juntillas la conducción de Fernández - Fernández".

Por otra parte, el líder de MILES también apuntó contra los dirigentes sindicales que comenzaron a impulsar la idea de una reunificación de la CGT en un eventual Gobierno de Alberto Fernández: "Brasil tiene siete centrales sindicales y un líder como (Luiz Inácio) Lula (Da Silva). La unidad de la clase trabajadora no hay que confundirla con el unicato sindical condenado por la OIT y que aborta la posibilidad de la organización democrática de los trabajadores".

D'Elía se encuentra detenido desde febrero de este año en el marco de la causa que investiga la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca y antes, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, había estado encarcelado por el expediente sobre un presunto pacto con Irán para encubrir el atentado a la AMIA.

