por Rosario Ayerdi

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el legislador porteño, Leandro Santoro, habían tomado un café y charlado durante horas sobre el futuro del Frente de Todos en el Patio Bullrich minutos antes de que un sector de militantes de la CTEP irrumpieran en distintos centros comerciales. No llegaron a presenciar los reclamos, pero intercambiaron por chat la repercusión que tuvo mientras respiraban aliviados por no haber quedado en el medio del desorden. Fue este gobernador quien días antes había cruzado al dirigente social Juan Grabois por la idea de avanzar con una reforma agraria.

Aunque Grabois aclaró no haber formado parte de las protestas, su vinculación en distintos medios lo llevó a comunicarse con el candidato a presidente, Alberto Fernández, y con Máximo Kirchner no sólo para distanciarse, sino también para advertirles que él no es “ni un Luis D´Elía, ni una Elisa Carrió”, tal como se lo describió, y que era un “tipo orgánico que no perjudicará la campaña”.

“Juan también quiere que Alberto gane la elección, es parte del proyecto y hará lo posible para que así sea. Si sus declaraciones pueden afectar a Alberto y a Cristina, dejará de hacerlas”, dicen en el entorno del integrante de la CTEP. “No quiero ser funcional a una estrategia de estigmatización y aislamiento de los movimientos populares ni a una operación política que perjudique electoralmente al Frente de Todos”, admitió Grabois. Promete silencio.

El dirigente de la CTEP mantiene diálogo no solo con Fernández, sino también con Máximo y Cristina Kirchner. “Cuando construimos la unidad, la construimos con sectores con posturas diferentes en muchas cosas pero coincidimos en lo principal que es sacar a la gente de la situación de crisis ”, dicen en el Instituto Patria.

Antes de la protesta, Grabois había acordado con Alberto presentarle distintos programas para los sectores populares. El candidato le explicó que de eso se encarga Nicolás Trotta, coordinador de los equipos técnicos. Por ello esta semana el dirigente fue hasta la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) a presentarle su plan. “No hay ni que decir que su idea de la reforma agraria no será tenida en cuenta, pero hay muchas cosas que Juan puede aportar”, reconocen en el Frente de Todos.

La carpeta que presentó tiene propuestas que van desde el acceso a internet para barrios populares hasta el control popular de las fuerzas de seguridad. “La de internet puede prosperar, la de seguridad el propio Juan sabe que no, pero no está mal que quiera dar la discusión”, detallan en el búnker de Fernández de la calle México.