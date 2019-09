Hugo Moyano le pidió a Alberto Fernández que colabore con la unificación de la CGT

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, manifestó este viernes que en un eventual Gobierno de Alberto Fernández el movimiento obrero debe "apuntar a reunificar la CGT", al tiempo que coincidió con el candidato del Frente de Todos al señalar que "hay que tratar de evitar algunas cosas que puede armar el Gobierno, algún tipo de provocaciones".

En este sentido, el camionero apoyó la idea de impulsar una mesa diálogo con todos los sectores: "Hay que hacer un esfuerzo, poner todas las voluntades necesarias para hacerlo, porque es lo único que puede sacar adelante al país. Tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo".

En diálogo con AM 1050, Moyano consideró que esa iniciativa también debe "apuntar a reunificar la CGT. Hoy está bastante dividida, no tiene la representatividad total del movimiento obrero".

Moyano estrecha lazos con Alberto en busca de un lugar estratégico en un futuro gobierno

Según pudo saber PERFIL, la elección de las nuevas autoridades estaría prevista recién para el 2020. Héctor Daer, de Sanidad, y el ferroviario, Sergio Sasia, suenan por estas horas como los principales candidatos. El primero sería el preferido de Alberto Fernández, pero mantiene una tensa relación con Moyano. Por eso, desde la central obrera dejaron trascender que Sasia surge como el candidato con más chances, por ser “políticamente correcto”.

Respecto a la actualidad, el referente sindical se mostró en sintonía con las declaraciones de Alberto Fernández, que había pedido que se evitara "estar en las calles", en alusión a los acampes de los movimientos sociales.

"Hay que tratar de evitar algunas cosas que puede armar el gobierno, algún tipo de provocaciones, porque lo que más le conviene es que haya problemas para justificar o victimizarse de lo que ellos mismos crearon", advirtió Moyano.

Los gremios ‘desencantados’ y anti K tienden puentes con Alberto Fernández y con la CGT

En ese sentido, al ser consultado sobre la posibilidad de que la CGT realice un paro en los meses que restan de 2019, el líder camionero respondió: "Nada está descartado, pero por ahora no hay ni siquiera ambiente para una medida, porque el Gobierno no da respuestas a nada".

A la vez, realizó duras críticas al Gobierno en lo que respecta al planteo de distintos sectores por la emergencia alimentaria: "No pueden dar solución a nada. Esta gente ya no sabe qué hace, no tiene respuestas para nada. El costo de movilización de la Policía le salió más caro de los subsidios que tienen que aumentar".

"No supieron gobernar. Pero, además de ser incapaces para gobernar, tienen una actitud perversa de tomar al hambre como un capricho y decir barbaridades. No vivieron nunca el sufrimiento de esta gente. No tienen humanidad como para darse cuenta de la necesidad que tiene la gente", finalizó.

