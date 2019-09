Tras la media sanción, termina el acampe por la Emergencia Alimentaria

El acampe frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social realizado por integrantes de movimientos sociales finalizó este viernes 13 de septiembre durante la mañana. La desconcentración fue de manera progresiva. La protesta vivió su segunda y última noche después de que la Ley de Emergencia Alimentaria obtuviera la media sanción en Diputados.

La medida de fuerza comenzó el pasado miércoles a las 15 y está previsto que finalice en esa misma hora de este viernes, cuando se cumplan las 48 horas anunciadas por las organizaciones sociales en reclamo de apertura de programas, aumento de las partidas de alimentos e incremento en el monto de los programas actuales.

Video | @mechi_mora

El miércoles a la tarde se registraron algunos incidentes pero los manifestantes continuaron con el acampe. Desde allí siguieron ayer el debate legislativo que tenía lugar en la Cámara de Diputados para sancionar el proyecto de emergencia alimentaria, que obtuvo media sanción y se espera que la próxima semana sea aprobado en el Senado.

Con la mirada fija en el Congreso, los manifestantes acampan y reclaman la emergencia alimentaria

El reclamo no contó con el apoyo del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien mientras se encontraba de campaña en Tucumán había manifestado: "Evitemos estar en las calles y generar situaciones que pueden llamar a la confrontación y a la violencia". "Yo le pido a los argentinos que no perdamos la calma, todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos, pero debemos saber que tenemos que intentar de no complicar más el escenario difícil que tenemos", consignó.

Pese al pedido del postulante opositor, referentes del acampe como Silvia Saravia, de Barrios de Pie, y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, ratificaron que la medida de fuerza se levantará cuando se cumplan las 48 horas que se anunciaron en un primer momento. La semana pasado ya llevaron a cabo una protesta similar.

"Esa es la visión de un dirigente político en campaña. Nosotros estamos esperando una respuesta del ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos que se asista a los comedores. Somos casi veinte organizaciones y cada una está pidiendo que se entreguen los alimentos", señaló la dirigente social.

Por la tarde, una vez que concluya el acampe, la zona volverá a estar abierta al tránsito, después de tres días de congestionamiento producto del corte en plena Avenida 9 de Julio.

B.D.N. EA