Quiénes integran el brazo piquetero de Roberto Lavagna

Alejados del kirchnerismo y con la fractura de Barrios de Pie, los dirigentes sociales Humberto Tumini y Silvia Saravia se encolumnaron bajo la candidatura del economista Roberto Lavagna. Desde este miércoles 11 de septiembre encabezan el acampe sobre la avenida 9 de Julio para exigir la implementación de la Ley Emergencia Alimentaria y, desde allí, le respondieron a Alberto Fernández ante su pedido de "evitar la calle": "Es la visión de un dirigente político en campaña", dijeron.

En una entrevista que brindó esta mañana en Radio La Red, Saravia afirmó que apoya la candidatura de Lavagna, aunque aclaró: "Somos 20 organizaciones y cada una piensa distinto respecto de cómo es la salida y el posicionamiento electoral". Por otro lado, desde Consenso Federal confirmaron a PERFIL que el sector de Tumini es la "pata social en los barrios" y, en ese sentido, tienen "autonomía" para implementar medidas ante un contexto de crisis. "No necesitan pedir permiso a la política", explicaron.

Saravia integró el grupo fundador de Barrios de Pie a fines de 2001 junto con Jorge "El Huevo" Ceballos y más tarde fue directora de Educación Popular del Ministerio de Desarrollo Social, bajo el ala de la entonces ministra Alicia Kichner. En 2009 dejó el puesto y permaneció en Barrios de Pie, pero las elecciones de este año dividió al espacio entre los que siguieron a la fórmula Fernández-Fernández, entre ellos Daniel Menéndez y Victoria Donda, y los que apoyan a Lavagna, que es el caso de Saravia y Tumini.

"Pido a los argentinos que no perdamos la calma. Todos sabemos la justicia de los reclamos, pero debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Evitemos estar en las calles y generar situaciones que pueden llamar a la confrontación y a la violencia", reclamó Alberto Fernández desde Tucumán y generó más diferencias que conciliaciones.

Consultada por las declaraciones del candidato del Frente de Todos, Saravia consideró que se trata de "la visión de un dirigente político en campaña. Estamos esperando una respuesta del Ministerio, necesitamos que se asistan a los comedores, que se entreguen los alimentos que no se están entregando desde el mes pasado, que se actualicen los montos del Salario Social y que no se mantenga congelado el programa que se creó a partir de la ley nacional de emergencia social hace tres años".

"A la ministra le diría que antes de acusarnos, revise su gestión. Hay una realidad y es que los alimentos de agosto no fueron entregados y, después de cuatro años de gestión y ante una situación de crisis grave como la que estamos viviendo, no puede alegar problemas de logística. Además, [la ministra] ni siquiera se presenta a las reuniones, lo que nos parece una falta de respeto a las organizaciones que estamos cumpliendo la función que el Estado no cumple", reclamó ayer en medio del acampe.

