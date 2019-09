Organizaciones sociales protestan en la 9 de julio y habrá un acampe por 48 horas

La organización social Polo Obrero, Barrios de Pie, y otras organizaciones sociales se movilizarán hoy miércoles 11 de septiembre en Capital Federal, y tienen previsto una serie concentraciones y protestas, sumado a un nuevo acampe por 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de julio.

El centro de la ciudad vivirá hoy una nueva jornada complicada por los cortes de tránsito, según informó la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primer corte de hoy está previsto para las 10 de la mañana, por una concentración de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en calle Talcahuano entre Tucumán y Lavalle.

En ese mismo horario está previsto además que comiencen a concentrarse los maestros de CTERA, en Avenida de Mayo y Perú. Una hora más tarde, a las 11, comenzará a concentrarse los movimientos sociales Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), MTR, MTL y otros sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo, para luego movilizarse hacia Plaza de Mayo.

El Polo Obrero anunció un nuevo acampe por 48 horas en la 9 de Julio

A las 11 de la mañana, además, habrá una concentración en Ingeniero Huergo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, de la Cooperativa de reciclados, y se instalarán ollas populares. Más tarde, a partir de las 15:00, la Mesa coordinadora de jubilados y pensionados se concentrarán en Bartolomé Mitre entre Paraná y Uruguay.

En tanto, este miércoles se podrá ver una situación similar a la semana pasada con el acampe que realizarán por 48 horas las organizaciones sociales en la Avenida 9 de julio y Belgrano, frente a la sede de la cartera que dirige Carolina Stanley. Así lo expresaron varios organizaciones sociales mediante un comunicado: "La reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley ha fracasado por completo porque el Gobierno no ha hecho una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses", señalaron.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, explicó a NA cuáles fueron los tres puntos de los que no tuvieron respuesta por parte de las autoridades de Desarrollo Social en el encuentro. "Queremos apertura de programas sociales porque sigue habiendo 450 mil programas pero no abren nuevos para nuevos desocupados. También queremos aumento del ingreso para los programas vigentes y aumento de las raciones para escuelas", detalló el dirigente.

Patricia Bullrich: "¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en una marcha?"

En ese sentido, en el comunicado las organizaciones sociales explicaron que la oferta de aumento en el monto de los programas “no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses” y está “muy lejos” del reclamo del 50 %. “Ante este panorama las organizaciones piqueteras retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en los barrios obreros de 20 provincias".

Respecto de la emergencia alimentaria, sostuvieron que “los funcionarios ratificaron que los programas seguirán cerrados para el ingreso de cientos de miles de desocupados nuevos, que provoca la política económica y que no pueden poner un plato de comida en la mesa de sus familias”. Y agregaron: “El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores", señalaron.

En resumen:

A partir de las 10 hs corte en calle Talcahuano entre Tucumán y Lavalle, por una concentración de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)

(UEJN) A partir de las 10 hs esta previsto que comiencen a concentrarse los maestros de CTERA, en Avenida de Mayo y Perú

CTERA, en Avenida de Mayo y Perú A las 11 hs concentración de movimientos sociales Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), MTR, MTL y otros sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo

(FOL), (FPDS), MTR, MTL y otros sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo A las 11 de la mañana, concentración en Ingeniero Huergo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, de la Cooperativa de reciclados

A partir de las 15:00, la Mesa coordinadora de jubilados y pensionados se concentrarán en Bartolomé Mitre entre Paraná y Uruguay.

