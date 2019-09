El Polo Obrero anunció un nuevo acampe por 48 horas en la 9 de Julio

La organización social Polo Obrero aseguró que "fracasó" la reunión con representantes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y anunció un nuevo acampe por 48 horas en plena Avenida 9 de Julio frente a la sede de la cartera dirigida por la ministra Carolina Stanley.

Así lo expresaron varios organizaciones sociales en un comunicado en el que anuncian un paro de 48 horas desde las 15.00 de mañana miércoles 11 de septiembre. "La reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley ha fracasado por completo porque el Gobierno no ha hecho una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses", señalan.

"Los funcionarios ratificaron que los programas seguirán cerrados para el ingreso de cientos de miles de desocupados nuevos, que provoca la política económica y que no pueden poner un plato de comida en la mesa de sus familias. El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores", agregan sobre la emergencia alimentaria.

En medio del acampe de la 9 de Julio, funcionarios del área social se fueron de viaje a meditar

En esa línea, agregan: "La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses, muy lejos del reclamo del 50 % que es lo que apenas cubriría lo perdido por inflación desde el 2018 hasta hoy. Ante este panorama las organizaciones piqueteras retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en los barrios obreros de 20 provincias".

Por su lado, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, confirmó a la agencia NA la decisión. "Hemos resuelto un acampe desde mañana a las 15:00 para que el Gobierno reflexione y nos dé una mejor oferta", remarcó el dirigente.

Belliboni dijo que en el encuentro, del que no participó la ministra Carolina Stanley, reclamaron "por tres puntos" pero lamentó que "no dieron respuesta a ninguno".

"Queremos apertura de programas sociales porque sigue habiendo 450 mil programas pero no abren nuevos para nuevos desocupados. También queremos aumento del ingreso para los programas vigentes y aumento de las raciones para escuelas", detalló el dirigente.

Organizaciones sociales acampan en la avenida 9 de Julio

En lo que refiere a los programas sociales, el representante del Polo Obrero aludió específicamente al Hacemos Futuro (que es la fusión del Argentina Trabaja y Ellas Hacen más el Formate en Red para finalizar los estudios via internet) y al Salario Social Complementario (destinado a trabajadores del sector informal).

"Hay que abrir nuevos programas porque no estás pudiendo ingresar nuevos desocupados a esos programas. Esto es por una decisión política de la ministra Stanley porque no es un tema de recursos", se quejó Belliboni en diálogo con NA.

El segundo punto reclamado fue el aumento del ingreso por cada programa que se está otorgando: "Nos dijeron que se está por aplicar un aumento de 5000 pesos pero eso no alcanza para compensar la enorme pérdida del poder adquisitivo".

Por último, el Polo Obrero pidió aumento de las raciones para las escuelas y comedores sociales, lo cual forma parte del pedido por la Emergencia Alimentaria que impulsa la oposición. "Ellos dicen que aumentaron esas raciones pero no nos pudieron decir en qué porcentaje, entonces no sabemos qué fue exactamente lo que aumentaron", advirtió.

ED/MC