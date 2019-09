Las empresas ponen en duda el pago del bono a privados que anunció el Gobierno

por Mariana Sarramea

El anuncio del pago de un bono para trabajadores privados cayó por sorpresa en el sector empresario donde pusieron en duda la posibilidad de afrontarlo.

En este marco, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que "la mayoría de las pymes no están en condiciones de pagarlo" y pidió al Gobierno una "compensación" a empresas.

"La situación es crítica para la mayoría de las pymes. No estamos en condiciones de pagar, a pesar de que los trabajadores lo necesitan con urgencia", dijo a PERFIL Pedro Cascales secretario de prensa de la entidad.

La compensación, indicó, "puede ser contra aportes patronales o algún impuesto similar". "Hay muchas pymes con problemas para pagar sueldos en término y mantener los puestos de trabajo", describió. No obstante, expresó que esperan reunirse el miércoles con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica "para conocer los detalles" del anuncio.

En ese mismo sentido se expresó Jorge Sorabilla, expresidente de la Fundación Pro Tejer, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA. "Es un tema complejo porque convive la necesidad económica de los trabajadores con la realidad económica de la mayoría de las empresas que no pueden pagarlo", dijo a este medio.

"El Gobierno no puede imponerle a las empresas un sobrecosto que no podrán pagar mediante un acuerdo de cúpulas. Seguramente quedará a criterio de cada empresa, si está en condiciones de hacerlo lo hará", completó.

Sus dichos coinciden con lo expresado por el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, que aseveró que "es imposible poder afrontar" el pago de los bonos. "No estamos discutiendo si la aspiración es legítima. Los bonos no son pagables y la pyme no lo puede afrontar, es un tema serio porque estamos defendiendo empresa y empleo con lo que podemos", sostuvo el industrial en diálogo con el periodista Carlos Burgueño por FM Milenium.

Anuncios. El Gobierno anunció este martes un bono para trabajadores privados que rondaría los $5 mil pesos, al igual que lo hizo con los estatales. Según indicaron, el monto no se sabe con certeza y se definirá recién tras una reunión con las cámaras empresariales y una vez conocido el índice de inflación de agosto, que se difundirá este jueves, y podría oficializarse la semana próxima.

Así lo informó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien con su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, mantuvieron el lunes una reunión con dirigentes de la CGT para analizar la crítica situación social.

La compensación, se otorgaría vía decreto presidencial, y pretende paliar parcialmente los efectos de la fuerte crisis económica que atraviesa el país.

Los estatales percibieron un bono de 5 mil pesos a través de un decreto de necesidad y urgencia, y la misma modalidad utilizaría la Casa Rosada para beneficiar a los privados, posiblemente a partir del mes que viene.

MS/MC