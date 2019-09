Quién es el referente de Cambiemos que el Frente de Todos "sueña" sumar al Gabinete de Alberto Fernández

"Sueño con (Daniel) Lipovetzky siendo funcionario de Alberto Fernández", lanzó el exembajador en el Vaticano Eduardo Valdés y generó la sorpresa del mismo diputado de Cambiemos, con quien compartió una entrevista televisiva. El referente del oficialismo fue descartado de la lista a candidato para renovar su banca en la Cámara baja y, en cambio, fue incorporado a los postulantes de la gobernadora María Eugenia Vidal para la Legislatura bonaerense.

El caso más sorpresivo del cierre de listas de Juntos por el Cambio fue el de Lipovetzky, el legislador había confirmado a PERFIL que quedaría afuera del armado nacional y en redes sociales se atribuyó su salida a su militancia activa a favor del aborto durante el debate de 2018. Sin embargo, se encargó de desmentirlo: "Simplemente no hay lugar para todos", aclaró. En tanto, en el Frente de Todos pareciera que sí hay lugar.

Valdés y Lipovetzky compartieron una entrevista en TN, donde el referente del kirchnerismo inisistió en que "no hay ninguna posibilidad de ruptura ni de enojo" entre Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner porque "todos hemos aprendido, no somos los mismos; hemos sufrido todos y los que estuvimos en este lado sabemos que la unidad es el camino; hay que regar la plantita de la unidad".

En esa misma idea de la unidad, Valdés recordó que Alberto Fernández confesó que "sueña con mucha gente con la que ha competido, como Roberto Lavagna" para sumar a su Gabinete y remató: "Sueño con Lipovetzky siendo funcionario de Alberto Fernández. Él siempre me ha enseñado cosas, lo digo de verdad".

Sin embargo, sobre los nombres que el candidato a presidente tiene en mente para su Gabinete aclaró: "No va a anunciar a nadie hasta después de las elecciones, pero va a armar un gran gabinete y sueña con mucha gente que ha competido con él, como un Roberto Lavagna como ministro de Economía".

Además, Valdés hizo una autocrítica de los errores que cometieron en el espacio kirchnerista al reconocer que "cuantos más se iban" del PJ "más revolucionarios nos sentíamos". Y recordó los casos de los alejamientos de Hugo Moyano, Florencio Randazzo y Sergio Massa. "Gracias a dirigentes como (el presidente del PJ José Luis) Gioja, que nos abrieron la cabeza, logramos la unidad", resaltó.

