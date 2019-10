Germán Garavano: "El país no puede retroceder en materia de corrupción"

En la previa al debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA, el ministro de Justicia Germán Garavano fue consultado por PERFIL por las expectativas del encuentro de los diferentes candidatos que competirán el próximo domingo 27 de octubre. En ese sentido, el funcionario de Cambiemos resaltó la movilización que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Obelisco donde se concentraron miles de personas con la bandera argentina.

"Es muy importante un debate y sobre todo muchas expectativas después de la marcha de ayer", expresó en diálogo con este medio, durante la cobertura especial.

Consultado por la posibilidad de la creación de un "Ministerio de Venganza" con la llegada del Frente de Todos al gobierno el 10 de diciembre expresó: "No me toca opinar sobre el kirchnerismo que ha demostrado algo no bueno en termino de Justicia y equilibrio, pero el país ha madurado a otro lugar y posición".

"No tiene el país lugar para avanzar parecido a eso ni retroceder en materia de combate contra la corrupción, inseguridad y narcotráfico, y gane quien gane no debe haber marcha atrás", agregó.

Instalaron un inflable de Cristina Kirchner presa en frente de la Facultad de Derecho de la UBA

En las inmediaciones de la Facultad de Derecho, un grupo se presentó como una "organización ciudadana" instaló un sorprendente inflable de una caricatura de la exmandataria Cristina Kirchner con el traje de presidiaria y, en menor tamaño, la figura del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Un dato llamativo fue la fecha inscripta en la vestimenta de la senadora: 10-01-15. Ese fue el día en que fue hallado muerto el fiscal de la AMIA Alberto Nisman en el baño del departamento que alquilaba en la torre Le Parc, en Puerto Madero, luego de haber denunciado a Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento en la causa por el atentado a la sede judía.

La exmandataria enfrenta el juicio por las irregularidades en la obra pública donde fue señalada como la "jefa de una asociación ilícita", presunta autora intelectual de un fraude al Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46 mil millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas. Allí, se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta en este expediente en diciembre de 2016, cuando le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos.

