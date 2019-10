Juan Grabois: "Conozco un montón de funcionarios que consumen drogas, lo dicen y lo promueven"

Juan Grabois no pierde oportunidad para generar polémica. Luego de plantear la discusión sobre el narcotráfico desde su cuenta de Twitter, el dirigente social reavivó el debate y afirmó que hay "funcionarios" del Gobierno nacional que "compran" y "consumen" drogas, y además "lo dicen alegremente y promueven el consumo". Además, cuestionó al presidente Mauricio Macri por su postura sobre el aborto.

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) apuntó este jueves 10 de octubre contra el jefe de Estado y le pidió desde las redes sociales que le ordene a sus funcionarios que dejen de consumir y vender estupefacientes. Entrevistado este viernes por Mauro Federico en el programa radial Wake Up Team (FM Delta), el militante reiteró el concepto: "Conozco un montón de funcionarios que no solamente consumen, sino que lo dicen alegremente y promueven el consumo".

Nosotros combatimos el narcotráfico y la cultura de la muerte todos los días, con un rotundo ¡no a la droga! Si ud está en la misma línea, no sea hipócrita: exigale a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo y no compren (ni vendan). pic.twitter.com/0jVgWHNWAO — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 10, 2019

"Si consumís falopa, la compraste en algún lado. Si hiciste un posgrado en el exterior y comprás, sabés que estás siendo parte de un delito. Ahora son los guardianes de la familia y la salud, pero en la vida privada son hedonistas, muchos tipos de la joda", sostuvo el abogado. No dio nombres, pero remarcó que "a algunos los conozco personalmente".

Grabois luego aseguró: "Son unos hipócritas, porque no podés ser el adalid de la lucha contra las drogas y vivir en un mundo donde la droga es parte de tu cultura, porque en esos sectores de recontra elite, de guita, es parte de su cultura, de su día a día; y yo no lo estoy juzgando, son mentirosos", lanzó.

Además el militante insistió en que está en contra de la legalización de los estupefacientes por las consecuencias que genera el consumo de drogas en los barrios populares. "En las barriadas populares, el que está en la droga muere por eso, he enterrado un montón de pibes por eso, son cosas que para nosotros son serias", argumentó. "Entonces me molesta que, con tanta liviandad, se utilice —de manera vil— para aprovecharse del dolor de las madres que han sufrido la pérdida de un hijo para ponerse de abanderados de una lucha que ellos no dieron", agregó.

En esa línea, Grabois mencionó también la postura en torno al aborto de Macri, que en 2018 habilitó el debate parlamentario y en las últimas semanas se pronunció "claramente a favor de las dos vidas". "Es lo mismo que Macri cuando agarra y besa un pañuelo celeste: no es que está a favor o en contra; está a favor de lo que le conviene", cuestionó.

El referente de la CTEP calificó el Gobierno de Cambiemos como "catastrófico" y lo comparó con el de Fernando de la Rúa, aunque reconoció —a favor de Macri— que "no hubo represión violenta de las jornadas de diciembre". No obstante, consideró al oficialismo actual como "un Gobierno de ricos para ricos", en el que "el 10 por ciento más rico la juntó en pala". "Es un Gobierno desastroso que hizo daño en términos económicos, sociales, culturales, políticos y de relaciones internacionales", afirmó.

Luego aseguró que "hubo momentos" de la gestión de Cambiemos en que si Cristina Fernández de Kirchner "soplaba", el jefe de Estado "caía", pero la senadora nacional nunca atentó contra la gobernabilidad.

"Cristina fue la arquitecta de este frente de unidad que se va a llevar puesto al peor Gobierno de la historia por medios democráticos, sin que haya habido una situación de crisis política. Eso Macri también se lo debe a Cristina. Hubo momentos en que Cristina soplaba y Macri se caía. Pero Cristina no sopló", sostuvo el dirigente social.

"A pesar de todo lo que dicen los que se llenan la boca hablando de republicanismo, Cristina es una institucionalista tremenda. En los peores momentos, estaba obsesionada con que Macri termine su mandato bien. Ella sabe el daño que generan en la Argentina las interrupciones institucionales", agregó.

