Los mejores memes que dejó el debate presidencial

Además de los cruces y chicanas que caracterizaron al segundo debate presidencial de este domingo 20 de octubre, las redes sociales no estuvieron exentas de la performance de los candidatos y los usuarios desplegaron su mejor ingenio. El instalado chiste de "Macri gato", la laguna mental de Roberto Lavagna que lo tuvo algunos segundos en silencio y las acusaciones de corrupción a Alberto Fernández fueron los protagonistas de Tiwtter.

Las burlas no dejaron afuera a ningún candidato, desde Mauricio Macri hasta Alberto Fernández por sus declaraciones y promesas. A continuación los memes más destacados:

AF y sus propuestas de obra pública #DebateAr2019 pic.twitter.com/RJQAKdNSVm — Fabian (@Fabian27425632) October 21, 2019

Por el lado de Consenso Federal, Roberto Lavagna sufrió burlas en las redes sociales por su flojo desempeño. Al iniciar su exposición en el bloque de seguridad, el exministro de Economía tuvo una especia de laguna mental que lo dejó unos largos segundos en silencio.

Cuando le preguntás algo a tu pareja y te responde "hacé lo que quieras" #DebateAr2019 https://t.co/AJJrkEjlON — Pablo Vaccarezza (@toppercio) October 21, 2019

El candidato de la izquierda Nicolás del Caño le pegó duro al candidato a vice de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto y lo comparó con un personaje de Diego Capussotto: "Nos oponemos, junto a Unicef y muchas organizaciones a la baja de la imputabilidad. Esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullirch y de Pichetto, que quiere igualar a Micky Vainilla. También a Massa que encabeza la lista del Frente de Todos". Y las redes se hicieron eco.

En relación a las supuestas causas de corrupción que habrían tenido lugar durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, el Macri señaló: "Es difícil de creer que usted no haya visto nada, Alberto Fernández. Lo vio Lavagna en la vereda de enfrente y ¿usted no vio nada? No lo creo".