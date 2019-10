De la tarjeta de Macri al Micky Vainilla de Del Caño: las 10 notables chicanas del debate

El segundo debate presidencial tuvo momentos tensos entre los candidatos a la Presidencia. Salvo por Roberto Lavagna, el resto de los candidatos le pusieron tensión a la contienda mediante chicanas y comentarios ácidos.

Las chicanas de Mauricio Macri

El Presidente de la Nación salió con los tapones de punta contra Alberto Fernández. En relación a las supuestas causas de corrupción que habrían tenido lugar durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, el mandatario señaló: "Es difícil de creer que usted no haya visto nada, Alberto Fernández. Lo vio Lavagna en la vereda de enfrente y ¿usted no vio nada? No lo creo".

Por otra parte, casi sobre el final, Macri buscó tomarse en burla la grieta con los K y empalmarla con su optimismo respecto de llegar a un balotaje: "Aguantar la agresividad kirchnerista es duro, pero aguantar que digan que ellos son los que saben, la verdad es que es imposible. Que ellos digan que tienen las soluciones de los problemas que ellos crearon es increíble. Increíble que crean que nos olvidamos que nos mintieron durante 12 años. Que entregaron el país destruido con su economía y que infectan el país de narcotráfico. Pero lo peor de todo es que lo voy a tener que escuchar dentro de tres semanas. Diciéndome ahí más cosas, espero estar ganándome el cielo de por vida".

Las chicanas de Alberto Fernández

Agrietado como su rival, el destino de los dardos del líder del Frente de Todos fue el actual mandatario. "En esta facultad me eduqué, aquí aprendemos lo que es el Estado de derecho. Sabemos que un Presidente no se debe involucrar en la Justicia, que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos", arrancó su exposición.

Pero esta vez, a diferencia de la anterior, también tuvo un cruce con José Luis Espert, quien lo había corrido por su participación en el gobierno anterior: "Espert, cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que de explicaciones. No es la suerte del Presidente, que el día que deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado, puede darle clases de decencia, muchas gracias".

Las chicanas de José Luis Espert

El candidato del frente Despertar volvió a ser el más locuaz durante el debate. Pareció disfrutar el escenario. Y aprovechó la ocasión para lanzar sus clásicos comentarios picantes. "Difícilmente una persona en la vida adulta sea responsable financieramente si de chico el padre le pagaba la tarjeta de crédito todos los meses y sin límite. Esa es la coparticipación federal de impuestos". De alguna forma, aprovechó la historia del Presidente para tratarlo, sin decirlo, de "niño de papá".

Pero una de las intervenciones del economista liberal más celebradas en redes sociales fue cuando picanteó por igual a los dos candidatos principales: "Viendo como se tiran misiles entre el señor Presidente y el principal candidato de la oposición, me causa un poco de gracia. Yo creería que deberían abrazarse y hermanarse. Porque la cantidad de medidas que los dos han tomado cuando Alberto fue jefe de Gabinete del kirchnerismo y el Gobierno de Macri es impresionante: cepo cambiario, default de la deuda, congelamiento de precios. Muchachos, abrácense".

Al cerrar su participación, volvió a cargar contra el líder actual del Poder Ejecutivo: "Señor presidente, ahora grita Sí se puede, pero en cuatro años no pudo, no supo o no quiso".

Las chicanas de Del Caño

El candidato de la izquierda le pegó duro al candidato a vice de Juntos por el Cambio y lo comparó con un personaje de Diego Capussotto: "Nos oponemos, junto a Unicef y muchas organizaciones a la baja de la imputabilidad. Esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullirch y de Pichetto, que quiere igualar a Micky Vainilla. También a Massa que encabeza la lista del Frente de Todos".

Por otra parte, le pegó al resto de sus colegas, por la forma en que debatieron la semana anterior: "En primer lugar quiero hacerme eco a las críticas del formato de este debate. Yo mismo y mi equipo propusimos que haya un debate real, con preguntas y repreguntas entre los candidatos. Pero no tuve respuesta de las otras fuerzas políticas. Espero que hoy debatamos en serio".

Juan José Gómez Centurión contra los medios

El candidato antiaborto quedó con la sangre en el ojo, a raíz de las burlas que recibió por lo mal que se manejó con los tiempos durante el primer debate. Y lo hizo saber: "En la última semana muchos medios hablaron del uso de mi tiempo en el último debate. Pero no hablaron de mis 20 propuestas, no me preocupa. Tengo un proyecto concreto de nación para rescatar a Argentina del fracaso. Y no un conjunto de buenas normas simpáticamente contadas. No vengo a ser políticamente correcto, vengo a hacer lo que hay que hacer y lo que la Argentina necesita que se haga".

