La pelea entre Macri y Alberto: discutieron fuera de cámara y al final hubo un saludo frío

El presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, protagonizaron varios pases de factura durante este segundo debate presidencial realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, hubo una en particular que derivó en un fuerte enfrentamiento durante el corte publicitario.

En la última intervención del segundo bloque temático ‘Empleo, Producción e Infraestructura’, Fernández cuestionó a Macri por su política tarifaria e hizo referencia a su padre, fallecido el pasado 3 de marzo de este 2019: “Presidente en materia energética lo único que hizo es llenar los bolsillos a sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Usted se pregunta por qué como jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública, ¿y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? No vio lo que pasaba en su familia, después nos contó cuando su padre murió que era el responsable. Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr”.

Es de muy mal gusto citar una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender, dijo Macri

Macri aprovechó su último medio minuto de ese bloque para responder a ese planteo: “Es de muy mal gusto citar una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro tener que tapar 51 contratos por 21 mil millones para Báez por una empresa inexistente, departamentos de Muñoz, las valijas de Andoni Wilson, los bolsos de López, la efedrina. Como dijo espert es difícil creer que no vio nada. Lo vio Lavagna del otro lado de la calle y usted desde la oficina de al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina pero usted no vio nada, pero la verdad que es difícil de creer”.

Finalizado este bloque temático el evento fue al corte publicitario y los postulantes se retiraron a sus camarines. En ese descanso, Macri y Alberto protagonizaron un tenso cruce de palabras. Según consignó la periodista Luciana Geuna del canal Todo Noticias, el jefe de Estado le recriminó a su oponente que hiciera referencia a la muerte de su padre, a lo que el ex jefe de Gabinete le dijo que “vos sos un inmoral”.

Desde ese momento la tensión entre ambos candidatos fue a más. La intervención del Indec, la seguridad, la economía y la corrupción fueron algunas de las áreas en las que se cruzaron. Incluso este malestar se hizo latente al despedirse.

Al término del debate, Macri y Fernández se saludaron de forma muy fría, algo similar a lo que hicieron en el encuentro que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. No obstante, sí que compartieron una fotografía con el resto de los candidatos. Para ese momento, el postulante opositor se ubicó en el centro del escenario y el actual mandatario se posicionó a su lado, sin mediar palabra, y fue el primero en retirarse.

B.D.N. MC EA