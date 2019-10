"Clases de decencia", la polémica frase de Alberto Fernández a Espert

Uno de los tramos del debate estuvo dedicado al tema corrupción. José Luis Espert le dijo al candidato del Frente de Todos Alberto Fernández: "Parece ser que en un gobierno que hubo una asociación ilícita, ¿usted no vio nada o fue cómplice de eso?"

2º Debate Presidencial 2019 | Votá al ganador y dejanos tu opinión

Alberto Fernández le dijo a José Luis Espert: "Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que de explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado, puede darle clases de decencia, muchas gracias."