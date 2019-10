El segundo debate mostró un Macri ofensivo que se jugó por el balotaje

Pobreza, corrupción y narcotráfico fueron los ejes de campaña del presidente Mauricio Macri desde el 2015 y, este domingo 20 de octubre, también fueron sus caballitos de batalla para el debate presidencial para apuntar contra el kirchnerismo. Tan confiado se expresa con su slogan de "dar vuelta" los números de las PASO, que el mandatario se refirió implícitamente a un posible balotaje. Alberto Fernández, por otra parte, se mostró moderado, en comparación a la primera edición, que por momentos se acotó a responder acusaciones.

"Lo peor de todo es que lo voy a tener que escuchar dentro de tres semanas. Diciéndome ahí más cosas, espero estar ganándome el cielo de por vida", lanzó Macri en el último tramo del debate. ¿Por qué tres semanas? En caso de haber balotaje habrá una tercera instancia de debate presidencial, que se celebraría también en la Facultad de Derecho de la UBA el 17 de noviembre, diez días antes de un eventual tercera vuelta entre los dos candidatos que alcancen esa instancia.

No solo vamos a dar vuelta esta elección. Vamos a dar vuelta la historia de la Argentina. #MacriPresidente — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 21, 2019

Además de la confianza en llegar al balotaje, el Presidente mostró un marcado cambio en su discurso: capitalizó las causas de corrupción del kirchnerismo y acusó al gobierno anterior de haber favorecido el crecimiento del narcotráfico en el país. "Es indignante oirlos hablar de pobreza, no les creo nada", lanzó contra Fernández y Roberto Lavagna, pese a que su gestión mostró un crecimiento del 34,5%, según el INDEC.

Sin embargo, Alberto Fernández tuvo una faceta más moderada respecto al pasado 13 de octubre y se dedicó a responder las acusaciones de sus rivales: "Presidente Macri, gracias a Dios no nos parecemos en nada. Me preocupa como a usted el narcotráfico porque en Argentina llegó para instalarse en forma de crimen organizado".

Además, se despegó de las causas de corrupción que enfrentan referentes del kirchnerismo: "Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que de explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema".

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, repitió la buena performance del primer debate con soltura, seguridad y chicanas. Incluso se permitió enviar un mensaje amenazante al líder de la CTEP en el bloque de seguridad: "Piquetero que corta la calle o ruta piquetero que va preso, cuidado (Juan) Grabois contigo". En una de sus bromas, realizó un curioso pedido a Macri y Fernández: "Viendo cómo se tiran misiles entre ellos, me da gracia. Muchachos, abrácense, tan diferentes no son".

Por el lado de Consenso Federal, Roberto Lavagna sufrió burlas en las redes sociales por su flojo desempeño. Al iniciar su exposición en el bloque de seguridad, el exministro de Economía tuvo una especia de laguna mental que lo dejó unos largos segundos en silencio. Si bien sus intervenciones pasaron desapercibidas, una de las críticas que expresó fueron hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "En materia de seguridad, ni el gatillo fácil ni la mano dura, ni la fascinación de alguna funcionaria por las armas ni de algún otro por hacer explotar todo. Ni tampoco la mano fofa".

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, y Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS, se mantuvieron en sus extremos con críticas y a la gestión actual y la anterior. Ambos mejoraron respecto al primer debate.

DR EA