Uno de los principales asesores de Alberto Fernández elogió al Indec de Macri

El rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y coordinador de equipos técnicos de Alberto Fernández, Nicolás Trotta, criticó con dureza al Gobierno de Cambiemos pero, al mismo tiempo, defendió la gestión del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec).

"A veces uno hace un esfuerzo para buscar ciertas cuestiones positivas y no caer en un lugar común. En ese sentido, creo que el trabajo en el Indec ha sido importante, a punto de que se ha transformado en el principal organismo que nos permite cuestionar las políticas de este gobierno: inflación, desocupación, pobreza", señaló el académico en una entrevista con el programa De Lejos No Lo Ves, que se emite por Radio Con Vos. Y agregó que si no estuviese el Indec habría que estar midiendo "con organizaciones universitarias o consultoras, como ocurrió en algún otro momento".

Además, Trotta habló sobre el cambio cultural que debe hacer la Argentina de cara al futuro: “Nadie está sobre la ley, pero nadie debe ser sometido injustamente. La política y los medios de comunicación deberían opinar menos del rol de la Justicia. Debe ser independiente para que no haya prejuzgamientos”.

En el misma línea, disparó contra la dirigencia macrista: "No comparto con muchos funcionarios de este gobierno que se dedican a ser comentaristas de procesos judiciales y que terminan prejuzgando, muchas veces condenando mediáticamente a personas que, si han cometido un delito, lo debe juzgar la Justicia y hacerse cargo como corresponde. Que un tribunal independiente determine”.

Asesor de Alberto Fernández habla de "manipulación y persecución" contra Cristina Kirchner​

Consultado por el armado de los equipos del Frente de Todos, respondió: “Cuando se definió la presentación de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner nos pidieron a mí y a Virginia García la conformación de estos equipos, que hoy ya son 25 comisiones de trabajo, donde participan referencias del mundo académico, del mundo científico, personas con mucha trayectoria en la gestión pública, tanto nacional como provincial".

Según Nicolás Trotta, estos equipos se armaron con la intención de "poner el foco en lo que debe ser el diagnostico de las políticas públicas y el proceso que ha habido en cada una de estas áreas a lo largo de los últimos 25 años, principalmente en los últimos 4. Y luego trabajar en lo que creemos que debe ser".

Respecto del futuro, señaló que se debe trabajar en "medidas relacionadas a la emergencia en cada uno de los sectores, y por otro lado ver con qué actores sociales, políticos y económicos debería construirse una mirada de concertación en cada una de las comisiones".

En esta línea, Trotta considera que se deben evaluar "que políticas públicas deberían desplegarse, pensando a mediano y largo plazo. Ese es el desafío que tiene la Argentina del futuro. No sólo abordar la emergencia, sino también aprender de los procesos políticos del pasado, que muchas veces se encontraron con limitantes, para consolidar las transformaciones necesarias para que nuestro país salga de estas situaciones de crisis cíclicas que atraviesa".

Por otro parte, buscó mostrar una postura conciliadora: "Yo creo que es tiempo de que cedamos un poco todos. Si las políticas públicas y las decisiones de nuestra sociedad las adoptan de manera egoísta, mirándose el ombligo cada uno de los sectores, no hay manera de un desarrollo con equidad”, mencionó.

Además, se mostró contrario a la idea de llevar adelante una política de "imposición". Afirmó al respecto: "Hay un aprendizaje de eso y lo exterioriza la propia Cristina. Ella es la que da el primer paso a un esquema de unidad y aplicación. Todos los procesos políticos con el tiempo se desgastan. La crisis con el campo reconfiguró y creo que perdimos todos los argentinos el vínculo con ciertos sectores productivos, más allá del propio campo. Y también hay muchos empresarios que criticaban con vehemencia al gobierno de Cristina y hoy la extrañan frente a la tragedia de Macri”.

Video: Nicolás Trotta en una entrevista, un mes atrás

JPA/MC