Alberto diagrama un 'gabinete de emergencia' para afrontar la crisis

por Rosario Ayerdi

La frase que lanzó Alberto Fernández el jueves sobre su futuro ministro de Economía comenzó a circular de inmediato en los chats de los dirigentes peronistas. “Te dije que no iba a ser Matías Kulfas y que Martín Redrado tiene el puesto”, escribió por WhatsApp un ex funcionario que visita el búnker de la calle México a un diputado nacional. Aunque el candidato a presidente no confirma los nombres de sus funcionarios en caso de ganar las elecciones, Fernández definió que tendrá un “gabinete de emergencia” dispuesto a tomar las medidas más duras para afrontar la situación que él mismo define como de “enorme gravedad”.

“Si me preguntás a mí, el ministro igual es Kulfas”, dice un hombre de máxima confianza de Alberto después de haber escuchado que quiere “un ministro fuerte”. Pero el candidato desconcierta a propios y ajenos. Hay quienes ya tienen la confirmación del dirigente y en esa lista se anotan, entre otros, Santiago Cafiero, Felipe Solá, Eduardo “Wado” De Pedro, Fernando “Chino” Navarro, Nicolás Trotta, María Eugenia Bielsa, Victoria Donda, Daniel Arroyo y el último en tener cargo asignado: Gustavo Beliz. El ex ministro de Justicia regresará al gobierno con un cargo técnico. Más allá de los lugares que ocuparán, todo el equipo económico que rodeaba a Fernández antes de ser candidato también tendrá su espacio. Además de Kulfas, se preparan Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Alvarez Agis.

“Todos los que estemos al frente de la próxima gestión somos fusibles”, reconoce uno de estos dirigentes, que detalla: “La gente puso mucha expectativa en Alberto, no pueden esperar más para empezar sentir la recuperación de todas las pérdidas que sufrieron. Por eso Alberto tiene la dicotomía entre poner gente muy joven y caras nuevas al frente de los ministerios o gente que ya sepa lo que tiene que hacer. En cualquier caso, entendemos y sabemos que este primer gabinete al que le ocupará gestionar en los momentos más duros tiene fecha de vencimiento”. Todos saben que deberán mostrar su perfil más duro.

Organigrama. En caso de ganar las elecciones, a los diez ministerios actuales, Alberto le devolverá el rango a Trabajo, Salud, Ciencia, Cultura y Deportes. También creará el Ministerio de Vivienda y la cartera de la Mujer y la Igualdad. Ayer, el candidato a presidente volvió a anunciar la creación del Ministerio de la Mujer ante los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde brindó una charla junto al ex mandatario uruguayo José “Pepe” Mujica.

“Los primeros años serán difíciles, pero también servirán para demostrar lo que somos capaces de hacer. El objetivo es quedarnos porque estamos seguros de que vamos a hacer las cosas bien, pero tampoco venimos por los cargos”, dice una de las mujeres que estarán en la Casa Rosada si el Frente de Todos triunfa.

A dos semanas de las elecciones generales y a dos meses de la asunción de un nuevo gobierno, en la calle México comenzaron a estudiar el organigrama. Además de los que tienen un lugar asegurado, se suman los que se autopostulan y los que suenan como ministros aunque pueden quedar en las segundas líneas. “Hay lugar para todos”, reconocen quienes miran la estructura del Estado. Según la información que circula en el Frente de Todos, además de los ministros, hay más de cien secretarías y otras cien subsecretarías a los que se suman cargos para 300 directores nacionales.

Entre los más de cien chats que Fernández recibe por día, aparecen números desconocidos. Son ex secretarios y directores que están dispuestos a acercarle un plan de gobierno. Los primeros días, el candidato contestaba y los derivaba con Trotta, encargado de coordinar los equipos técnicos. Ahora ya no contesta.

Tiene pedidos de gobernadores, intendentes, jóvenes de La Cámpora y aliados como Sergio Massa. Sabe que, a muchos de los que sumen los conocerá en la gestión. “Una vez que logre estabilizar la economía y comience la recuperación habrá tiempo para armarse de una tropa propia, aunque todo lo que tiene ahora está a su lado”, dice uno de los hombres de su círculo íntimo.

Hay otros que se acercan por la “reivindicación”. “Hay muchos ex funcionarios que buscan una revancha en el buen sentido. Quieren dejar atrás la idea de un kirchnerismo corrupto y están dispuestos a trabajar, aunque sea en cargos menores, en los primeros años para reinvindicar el gobierno del que fueron parte”, dicen en el peronismo, al asegurar que estos, entre los que suenan nombres como Ginés González García, podrían ser parte de una primera etapa del gobierno de Alberto en caso de ganar.

CFK , desconectada del armado

Alberto Fernández no puede dejar de esquivar la pregunta sobre la injerencia que tendrá su compañera de fórmula en el gobierno y su posible gabinete si finalmente triunfa. “Cristina Kirchner va a tener cero injerencia en el armado del gabinete”, repitió esta semana el candidato a presidente del Frente de Todos.

En el entorno de la ex presidenta aseguran que Cristina está totalmente desconectada del armado, aunque finalmente desembarquen allí dirigentes de su confianza.

Ambos volvieron a encontrarse el jueves, tras el regreso de Cuba, en donde repasaron el tramo final de la campaña, que los volverá a mostrar juntos el 17 de octubre en La Pampa. Ayer, Cristina viajó a El Calafate para presentar Sinceramente.