por Julian D'Imperio

El sábado 19 de octubre, un día antes del último debate electoral y a ocho días de las elecciones presidenciales, Mauricio Macri tendrá su último acto de campaña dentro de lo que es territorio porteño, uno de los bastiones del PRO y la gran apuesta a futuro del partido de la mano de Horacio Rodríguez Larreta.

Ese será uno de los mensajes: consolidar a su público más fuerte, el que más auténticos autoconvocados reúne, y darles el grito de que "Sí se puede", según explicó a PERFIL el analista político Rosendo Fraga. No obstante, la frase fue resignificada desde aquella aplastante derrota el 11 agosto en las PASO. "Cuando ellos dicen 'Sí se puede' es que se puede competir electoralmente. Ellos son el sujeto, no es más 'Sí se puede' reducir la inflacion, mejorar el ingreso de jubilados. No es para el electorado sino para ellos", advirtió el analista político Raúl Timerman en diálogo con este medio.

La ubicación no es casual. Sergio Massa dijo que se trata de una "gira de despedida". Y la Ciudad de Buenos Aires es donde podría nacer un nuevo líder político: Horacio Rodríguez Larreta. "Si fueran peronistas, no habría discusión, si Larreta gana y Macri pierde, sería el nuevo líder. Pero la presencia de Macri allí puede ser sugestiva. Que él se comience a presentarse como quien conduzca la nueva oposición", precisó Timerman. Para Rosendo Fraga, de darse esos resultados, el jefe de gobierno porteño será el candidato 'natural' para las presidenciales del 2023".

La foto, el "giro a la derecha" y las bancas del Congreso. Desde el entorno de Casa de Gobierno esperan conseguir una masiva foto ese sábado, pero niegan estar detrás de lo que entienden como una organización de "autoconvocados". Lo cierto es que la 9 de Julio probablemente termine total o parcialmente cortada. "Este último Macri tiene un cambio radical de estrategia electoral. No hay más timbreos, es un Macri que busca masividad, empatía, actos callejeros besando pies. Es más tradicional", manifestó el analista Sergio Berensztein a este portal.

Detrás de ese cambio también hay un "giro a la derecha", que busca captar a ese 5% que ronda entre los candidatos José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, según analizó para PERFIL Juan Pablo Schinello, consultor de Clivajes. "No es casualidad que ahora se manifiesta 'a favor de las dos vidas'". ¿Por qué? Porque "no es lo mismo irte con un 30% de votos que con un 35%. Si logra ese porcentaje, ya es una gran elección de Juntos por el Cambio. Pelean cada voto porque necesitan sumar en el Congreso para ser esa oposición", agregó el analista.

Mensaje a la Justicia y al radicalismo. Para Timerman, Macri tiene dos posibles destinos si pierde las elecciones: "Continuar la gira, pero en Europa, con dirigentes con quienes construyó un vínculo es una opción. La otra es que efectivamente busque ser el líder de una oposición para tener mayor protección judicial. Porque podría tener causas sensibles y no es lo mismo vivirlas alejado de la política que siendo líder de la oposición. Para ser ese líder, deberá mantener a Rodríguez Larreta bajo su mando y contener a una Vidal distanciada con él, que lo responsabiliza por la diferencia que le sacó Axel Kicillof en la disputa por la gobernación de la provincia de Buenos Aires".

Además, deberá contener a su principal aliado de la coalición. El radicalismo que, si bien perdió territorio nacional, ganó poder dentro de Cambiemos. "El radicalismo perdió seis capitales provinciales: Neuquen, Santa Rosa, Santa Fe, Córdoba, Viedma y Paraná. Y a partir de las grandes capitales es que se construye el poder político", expresó Schinello. Sin embargo, Timerman destacó que las tres provincias que ganó el oficialismo fueron con candidatos radicales: Corrientes, Jujuy y Mendoza. "Les queda ganar la Ciudad y disputarse los importantes distritos de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata para garantizarse poder, porque todo indica que perderían municipios muy importantes de la provincia", señaló Schinello.

Rosendo Fraga también destacó que se estima que "Fernández desde el poder puede realizar una política de 'cooptación' de algunos elementos de Cambiemos, buscando ampliar su propia coalición política". Los nominados para Schinello ya son Nicolás Massot -en guerra fría con Elisa Carrió-, Emilio Monzó y Silvia Lospennato, que ya mantienen conversaciones con Sergio Massa. Será Macri quien buscará garantizar la existencia de su partido unido el próximo sábado 19 de octubre.

La nueva convocatoria pretende replicar la multitudinaria marcha del 24 de agosto cuando miles de seguidores de Juntos por el Cambio acudieron a manifestar su apoyo al jefe del Estado en el centro porteño, surgió de ciudadanos autoconvocados desde las redes sociales, bajo el hashtag #19OLaMarchadelMillón. Fuentes de Juntos por el Cambio dijeron a PERFIL que no se descarta que en la movilización al Obelisco se monte un sistema de audio para que el jefe del Estado dirija la palabra.

