Gómez Centurión también denuncia "presiones" y llamados de Cambiemos para bajar su candidatura

por Julian D'Imperio

En medio de "presiones" del gobierno del que formó parte en sus dos primeros años, Juan José Gómez Centurión ratificó su candidatura presidencial, detalló los llamados del oficialismo para bajar su postulación y se mostró indignado por la "traición" al otro candidato que incomoda a Cambiemos, José Luis Espert.

En diálogo con PERFIL, el ex Director General de Aduana durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri denunció un sistema de presión hacia los nuevos partidos políticos, específicamente para aquellos que podrían quitarle votos a los candidatos que buscan la reelección, como la alianza NOS que lidera Gómez Centurión.

"Alargaron de 30 a 50 días el tiempo de campaña y recortaron los gastos de publicidad gratuita para los partidos. Esto perjudica a los nuevos partidos que no tienen plata y favorece al aparato de corrupción estatal. Ellos tienen otro bolsillo y a mí me cortaron a la mitad la única publicidad a la que podía acceder", disparó el veterano de Malvinas.

A su vez, Gómez Centurión agregó que recibió llamados de "gente cercana a Cambiemos" para bajar su candidatura. "Me ofrecieron competir adentro de Cambiemos y un lugar en la lista de diputados. Me llamaron queriéndome explicar el 'daño para la república' por los puntos que les podía sacar. El gobierno se siente muy mal con las voces nuevas de la política", detalló.

¿Por qué no aceptó y creó una nueva alianza? "Lo hicimos, fundamentalmente, por todo lo que no se hizo y dijimos que íbamos a hacer en los primeros dos años, como la transformación del sistema laboral. Además, los otros motivos fueron la incorporación de la ideología de género y la posición para debatir el aborto", argumentó Gómez Centurión. Vale recordar que una de las principales estrategias del ex militar fue captar al público de pañuelo celeste, desencantado con el gobierno por aceptar el debate por la legalización del aborto en el Congreso.

El caso Espert. Otro de los nuevos partidos a la derecha del gobierno que podría quitarle votos a Cambiemos es el del ultraliberal José Luis Espert, que también sufrió un irregular cierre de listas. Es que el titular del partido UNIR, Alberto Assef, se reunió con Miguel Ángel Pichetto y horas antes del cierre de listas migró al oficialismo para quedar en el onceavo lugar en la lista de diputados y complicar la candidatura de Espert.

"Los partidos negociando son un cachivache. Precisamente veníamos a cambiar esto, a sacar la lista sábana. Lo que le pasó a Espert es muy raro por las fotos públicas. El gobierno tiene que dar una explicación", manifestó Gómez Centurión, quien le propuso durante tres meses ir a internas al economista.

El propio veterano de Malvinas también sufrió irregularidades en la antesala del cierre de listas: "Debido a inexplicables defectos formales cometidos por el apoderado del Partido Conservador Popular (PCP) en la presentación de la lista de diputados y senadores nacionales, la justicia electoral bonaerense con competencia federal rechazó la conformación de la alianza NOS en la provincia de Buenos Aires", explicó el comunicado de la corriente que postula a Gómez Centurión. "Debido a este 'sospechoso' incidente judicial hemos decidido incorporar a Cynthia Hotton a la fórmula presidencial como candidata a vicepresidente", agregó.

J.D. / C. P.