José Luis Espert denunció que adulteraron su lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires

José Luis Espert denunció este lunes 24 de junio la adulteración de la nómina completa de sus candidatos a diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. "Me bajaron toda la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires", expresó el candidato del frente Despertar.

Según detalló el economista, la maniobra habría consistido en la alteración de un dígito en el número de DNI ingresado en la lista de candidatos bonaerenses. "Podemos admitir un margen de error en la carga de los datos, pero no que el cien por ciento de los documentos ingresados en la lista estén errados", expresó en declaraciones al sitio Infobae.

Asseff se llevó su partido UNIR al oficialismo y abandonó al Frente Despertar de Espert

Hugo Bontempo, el apoderado de la lista, también dio detalles sobre el hecho. "La carga (de la lista de candidatos bonaerenses) terminó ayer a las 12 dela noche y hoy nos encontramos con la sorpresa de que hay una página de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en la que aparecen todos nuestros candidatos observados. Nos pusimos a mirar qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta de que adulteraron todos los DNI, por lo cual nuestros candidatos no aparecen en el padrón", contó a ese medio.

A modo de ejemplo, Bontempo señaló que su candidato a Intendente por Vicente López, Marcelo Fabián Chocarro, tiene un número de DNI que es 18583912, pero en los listados aparece 18583919. "Evidentemente acá hay un sistema que cambia uno, dos o tres números del DNI por lo cual los candidatos no existen en el padrón", afirmó.

Espert luchará en tribunales para competir en las PASO

Fuera de la cancha. Espert apuntó contra el oficialismo por los sucesivos inconvenientes que tuvo su espacio en la previa al cierre de listas. "Este es un gobierno fascista que no quiere que yo compita y está tratando de sacarme afuera de la cancha", aseguró en declaraciones a Radio 10, y agregó que hace poco "alguien gordo del PRO" dijo que él "no sería un problema" porque "no iba a competir".

La presunta adulteración de la presentación de sus candidatos se sumó a un fallo de la jueza electoral María Servini de Cubría, que puso en duda la continuidad del espacio. Además, en los últimos días, su frente Despertar sufrió las bajas repentinas de Darío Lopérfido y Alberto Asseff, quien abandonó el Frente Despertar para pasarse al oficialismo luego de una reunión con Miguel Angel Pichetto. "Veníamos conversando con Lopérfido, estaba todo cerrado y de repente, foto con Macri", señaló Espert.

