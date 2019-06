Lopérfido bajó su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires: "No quiero que pierda el Gobierno por mi culpa"

Cuando faltan pocos días para el vencimiento del plazo para presentar candidatos, el exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido decidió este martes 18 de junio dar de baja su candidatura a jefe de Gobierno para "no poner en riesgo" un triunfo del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires.

“Fui precandidato a jefe de Gobierno hasta hoy, decidí no competir, lo hablamos con Yamil Santoro, estuvimos todo el día de charlas, con Roberto Cachanosky, Ricardo López Murphy. Estoy agradecido a José Luís Espert de estar en su lista, el Partido Autonomista Nacional también”, expresó el dirigente este martes 28 de junio durante una entrevista en el programa Intratables.

“No quiero que por mi culpa pierda el Gobierno, no quiero que vuelva el Kirchnerismo. No quisiera poner en riesgo un triunfo de Macri”, agregó el exsecretario de Cultura de la Nación durante la gestión de Fernando de la Rúa. Además, aseguró que hoy su "prioridad" es que "no gane el kirchnerismo" y que "votará a Macri" en la elección presidencial y "en blanco en las elecciones de la Ciudad”.

Lopérfido: “Mi hijo nacerá en Berlín y después, pienso en candidatearme en la Ciudad"

En este marco, el exdirector del teatro Colón volvió a apuntar contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene un enfrentamiento desde su pase como representante especial para la promoción de la cultura argentina en la embajada del país en Alemania. “No hay PASO en la Ciudad, en la elección pasada no se la dieron a Martín Lousteau. Tengo una visión distinta a Horacio Rodríguez Larreta, tiene una visión distinta dónde poner foco en el gasto público, hay que bajar los impuestos”, aseguró.

Lopérfido volvió a generar polémica al referirse a la cifra de los desaparecidos en la última dictadura militar. "Sigo diciendo que no hubo 30 mil, lo dice la CONADEP, el último informe del Gobierno kirchnerista, es un registro abierto. Graciela Fernández Meijide dice lo mismo, no concibe que haya dos números, se usó ese número para lograr apoyo internacional. Fernández Meijide es madre de un desaparecido”, concluyó.

Archivo: Lopérfido se va con otra polémica: "Los Montoneros fueron aliados de Massera"

Este martes 19 de junio, Larreta confirmó que su fórmula para competir por la jefatura de Gobierno será igual que la de 2015, junto a Diego Santilli. A través de un video subido a las redes sociales, los dirigentes ratificaron que compartirán fórmula bajo el sello Juntos por el Cambio, la nueva marca de lo que hasta ahora fue la alianza Cambiemos.

La derecha a nivel nacional también enfrenta momentos de incertidumbre, luego que la jueza María Servini de Cubría complicara la precandidatura presidencial de Espert al excluir a la Unión del Centro Democrático (UCeDe) de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 11 de agosto.

Además, todavía faltan definiciones en el espacio del peronismo y el progresismo porteño. El nombre del presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, es uno de los que más fuerte suena en el Frente de Todos. Él mismo manifestó su deseo de enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta. Su postulación obligaría a Mariano Recalde y a Victoria Donda a modificar sus aspiraciones.

El expresidente de Aerolíneas es el que más se resiste a esa posibilidad y no descarta ir a unas PASO. Fuentes del mismo espacio aseguran, sin embargo, que tanto Donda como Recalde habría aceptado una contraoferta. Donda para encabezar la listas de diputados y Recalde la de senadores la de senadores nacionales.

AB/FF