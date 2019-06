Darío Lopérfido: "Mi objetivo es que no vuelva el kirchnerismo"

Se aproxima el cierre de listas para estas elecciones 2019 el Frente Despertar que encabeza el economista José Luis Espert aún no oficializó a los candidatos a vicepresidente, gobernador bonaerense ni a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. En este último puesto, el que corre con grandes chances es el ex funcionario nacional Darío Lopérfido.

Mientras analiza lanzar su precandidatura, el exministro de Cultura porteño apuntó contra dos de sus posibles rivales: el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, que iría como candidato en el Frente de Todos.

En ese contexto, Lopérfido, en una entrevista con la agencia de noticias NA, afirmó que está en "pleno momento de definición" sobre si va a competir con boleta corta o junto a Espert, con quien ha mantenido una "muy buena conversación, llena de coincidencias", en los últimos días.

López Murphy se alió a Darío Lopérfido en la Ciudad de Buenos Aires

El acercamiento al economista se genera luego de su alejamiento de Cambiemos "porque no habilitaron PASO en la Ciudad. Eso me preocupa bastante porque mi objetivo es que no vuelva el kirchnerismo".

Asimismo, el ex funcionario se refirió a Lammens, posible competidor porteño, y expresó: "Es un candidato de la izquierda nostálgica, que no ha tenido participación política en la Ciudad, nunca ha sido funcionario". "Es el presidente de un club, pero con un desconocimiento muy grande de la gestión pública", añadió a NA.

"La Capital ha sido siempre muy reactiva a la cualquier idea vinculada al justicialismo. El peronismo no ganó nunca en la Ciudad, a menos que se de un fenómeno de una elección muy fuerte - que no estamos viendo- de Alberto Fernández en la ciudad de Buenos Aires", señaló sobre las elecciones porteñas que se avecinan.

La lista de Lopérfido llevará como candidatos a legisladores porteños a Yamil Santoro y Karina Mariani, junto a quienes integra el espacio Republicanos en la Ciudad.

Darío Lopérfido: "Larreta hace un populismo de Barrio Norte"

Al ex funcionario le plantearon un escenario de balotaje nacional entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, a lo que no titubeó: "Macri, sin dudas".

Por último, sobre la llegada del peronista Miguel Ángel Pichetto a Cambiemos para ser compañero de fórmula de Macri, manifestó: "Al final, han terminado todas las fórmulas con peronistas. El peronismo se tiende a acomodar atrás del poder, ocupando todos los lugares. Pero, de todos, le resultó más efectivo a Macri lo de Pichetto porque dio una señal de gobernabilidad, cambiaron los mercados. Pero no es lo que yo prefiero, porque Pichetto ha sido menemista, kirchenrista y ahora macrista".

