Cuestionan a Espert por tener en su lista un candidato con pasado en La Cámpora

por Julian D'Imperio

"Yo voy a estar siempre donde me convoquen por el tema de las adicciones. Después de economía no sé nada", dijo Gustavo Canteros a PERFIL cuando detalló los motivos que lo llevaron a trabajar "junto con La Cámpora en la militancia social por el lado de las adicciones" y a terminar tercero en la lista de diputados bonaerenses del Frente Despertar del candidato ultra liberal, José Luis Espert.

Canteros, de 45 años, es técnico en prevención de adicciones. "Uno de los pocos", agrega, y asegura que siempre se dedicó trabajar en villas y cárceles para "mejorar la calidad de vida" de las personas que sufren de consumos problemáticos. "Perdí un hermano por las adicciones, por eso siempre me dediqué al tema". Además, trabaja en planta permanente en la Cámara de Diputados desde hace 18 años. "No vaya a ser cosa que ahora digan que conseguí el trabajo por La Cámpora también", argumenta enojado por las críticas en redes sociales a raíz de las fotos que lo mostraron en el escenario de un acto de Máximo Kirchner en 2014 y junto al diputado camporista Andrés "Cuervo" Larroque, haciendo la famosa "V" de la victoria con sus dedos.

¿Sabías que? Espert puso a Gustavo Canteros de La Campora como candidato a 1er Diputado. Kirchnerismo con corbata😂 pic.twitter.com/2Kjohclzv6 — Andy Wenner 🛫 (@AndyW0K) June 26, 2019

En 2011, llegó a decir que el kirchnerismo era un gobierno de "chorros y corruptos", en el marco de su candidatura a jefe comunal de la Comuna 4 porteña en la boleta de Jorge Todesca, el entonces candidato a jefe de gobierno de Eduardo Duhalde que sacó el 0,28% de los votos.

Gómez Centurión también denuncia "presiones" y llamados de Cambiemos para bajar su candidatura

Tras dichas elecciones, Cantero manifiesta que comenzó su trabajo social para una ONG "Ciudadanos en Movimiento", donde "coincidimos con los muchachos de La Cámpora". "Y aclaro que no tengo ninguna crítica para hacerles a ellos". A pesar de negar rotundamente que es kirchnerista o que sigua vinculado a eses espacio, asegura que es "peronista" y que en algún momento estuvo más cercano ideológicamente a la pasada gestión: "Yo adherí porque soy gay y no me pareció loco porque ellos habían impulsado la ley de Matrimonio Igualitario. Lo veía con simpatía, al igual que la ley de salud mental del kirchnerismo, donde ponían al adicto como un enfermo y no como un delincuente. Pero al margen del tema de las adicciones, yo nunca formé parte de ese gobierno".

"Trabajé con La Cámpora de Parque Patricios en 2012 y 2013 en las villas. en 2015, por trabajar en esos lugares vulnerables es que me enfermé y me fui a tratar a La Rioja por el clima. Ahí me detectaron tuberculosis. No los vi nunca más a los de La Cámpora", relata Canteros.

La Cámpora

Respecto de las fotos con Máximo K y Larroque que publicó el portal La Política Online, dijo que "uno de los muchachos de La Cámpora me puso en la foto. No sé porqué hicieron tanto revuelo con eso. Nunca me reuní con Máximo. Y la foto con Larroque fue en la villa 21-24, cuando el diputado se acercó a ver en pantalla grande la asunción del Papa Francisco". "A pesar de lo que dije en 2011 sobre el kirchnerismo, no tengo críticas a La Cámpora. Pero cuando vi los bolsos de (José) López por el aire me di cuenta que tenía razón en lo que pensé en aquel entonces", afirma el candidato a tercer diputado.

¿Cómo terminó con Espert? "En La Rioja, en 2017, cuando logré recuperarme, empecé a militar en el partido UNIR, donde no me preguntaban por mi pasado o mi militancia. Llegué a ser el presidente del espacio en La Rioja y (Eduardo) Assef, líder del partido, fue quien se asoció con Olmedo, a lo que me opuse radicalmente por mis ideales. Pero no fue así con Espert, con quien también Assef hizo una alianza y quien se reunió conmigo para manifestarme su preocupación por los jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires. Por eso acepté, nunca lo hice por la plata", precisó Canteros, y desmintió que vaya a ser primer candidato: "cuando me lo ofrecieron dije que no estaba capacitado para esa labor, y me pusieron tercero. No me fui con Assef porque no me pareció correcto lo que hizo".

J.D. / C. P.