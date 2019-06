Alberto Asseff: "Espert tuvo destratos con el partido y era funcional al kirchnerismo"

El diputado del PARLASUR Alberto Asseff fue noticia días atrás al anunciar que abandonaba el Frente Despertar de José Luis Espert, que integraba con su partido UNIR, y se sumaba al oficialismo tras un ofrecimiento de Miguel Ángel Pichetto.

Assef aseguró que la unión con el economista liberal "ya no venía bien" por ciertos destratos que tuvo con su partido. "Dio a entender que al partido lo alquiló, y solo pensaba en su interés personal. Nunca dio al partido el tratamiento que merece. Fue un destrato", argumentó el legislador en diálogo con FM Latina.

Frente a esas situaciones, Asseff explicó que "el plan B fue la apertura del presidente Macri", ante lo que se puso a disposición. "El gobierno me llamó y me encontraron con predisposición. Siempre se tiene que tener proyectos, Miguel Ángel Pichetto me dijo que nosotros podíamos lograrlo si nos juntabamos, y yo acepté esa propuesta", afirmó.

Por otro lado, en una tensa entrevista con Luis Novaresio el día lunes, el presidente del partido UNIR sostuvo además que Espert "era funcional al kirchnerismo", y agregó que el dueño del canal América, Daniel Vila, "sostenía" su candidatura. "No puede ser candidato porque su entorno le era funcional al kirchnerismo, tenía acuerdos en el tema de fiscalización. Además Daniel Vila es sostén de la candidatura de Espert, quién es empresario, dueño de América", disparó.

"Daniel Vila puede apoyar a quien quiera. El apoya a Espert y estuvo en la primera fila de la presentación de Sinceramente", dijo, y dejó entrever que ese es el "vínculo" que el economista tiene con el kirchnerismo. “Mi partido decidió apoyar Espert, luego nos encontramos que no pudo construir un armazón electoral, no supo explicar cómo podía hacer reformas y entendió que su socio era un producto que obtuvo de una góndola, y yo eso no lo puedo tolerar porque a nuestro partido UNIR no lo compra nadie", manifestó Asseff.

José Luis Espert denunció que adulteraron su lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires

Por su parte, el economista apuntó contra el oficialismo por los sucesivos inconvenientes que tuvo su espacio en la previa al cierre de listas. "Este es un gobierno fascista que no quiere que yo compita y está tratando de sacarme afuera de la cancha", aseguró en declaraciones a Radio 10, y agregó que hace poco "alguien gordo del PRO" dijo que él "no sería un problema porque no iba a competir".

Además, según dijo el economista, a esto se suma la denuncia que hizo por adulteración de la nómina completa de sus candidatos a diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. "Me bajaron toda la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires", expresó el candidato del frente Despertar.

A.G./EA