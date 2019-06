José Luis Espert: "El macrismo se unió al kirchnerismo al sumar a Pichetto"

José Luis Espert brindó una entrevista tras varios días de tensión en la escena política, luego de que su principal aliado, el presidente del partido UNIR Alberto Asseff, abandonara el Frente Despertar por el que era precandidato a presidente. El economista aseguró que el oficialismo intentó "bajar" su candidatura, y apuntó tanto contra la gestión de Mauricio Macri como contra el kircherismo, al decir que ambos "le parecen horribles".

"Si el macrismo no quería que yo me presentara y les sacara votos, les digo que lo votos no son de ellos, son de la gente. Si no querían que yo tuviera chances, deberían haber hecho las cosas mejor", afirmó Espert en una entrevista con LN+.

Respecto a las acusaciones de Asseff de que él es funcional al kirchnerismo, el postulante señaló que "siempre lo combatió", y apuntó contra Juntos por el cambio: "El kirchnerismo lo tienen adentro ustedes desde que sumaron a Pichetto. Yo siempre lo combatí y pienso que es lo peor que le pasó a la Argentina desde la vuelta de la democracia", enfatizó el economista.

Espert también fue tajante al afirmar que el gobierno de Mauricio Macri por intentar impedir que se compita en las próximas elecciones. “Lo central que buscaban era desactivar mi candidatura. Lo saludo a Cambiemos desde acá, espero que tenga una buena elección”, dijo. Pero afirmó que ",e han soplado un gran alfil para tratar de que yo no compita. Sin él no tenía posibilidad de competir en la presidencia".

En declaraciones a FM Latina, Asseff aseguró este martes que la unión con el economista liberal "ya no venía bien" por ciertos destratos que tuvo con su partido. "Dio a entender que al partido lo alquiló, y solo pensaba en su interés personal. Nunca dio al partido el tratamiento que merece. Fue un destrato", argumentó el legislador.

Por su parte, Espert dio otra versión. "Estábamos trabajando perfecto (con Asseff), de pronto desaparece por diez horas y luego me manda un whatsapp diciendo todo lo que no le gustaba de mi. A las horas salió en una foto con Pichetto", relató.

Alberto Asseff: "Espert tuvo destratos con el partido y era funcional al kirchnerismo"

Más adelante, cuando fue consultado por cuál sería su primera medida en caso de que resultara electo Presidente de la Nación, respondió que impulsaría “un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos". Además, fue crítico con la educación pública. “Creo que la universidad pública tiene que ser arancelada. Hay chicos que nunca van a estudiar y están pagando impuestos cuando consumen alimentos", expresó.

