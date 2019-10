Cuál fue la frase de cada candidato que mayor impacto positivo generó

Mientras se desarrollaba el debate presidencial, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaba su propio focus group en tiempo real para medir la reacción de los votantes sobre las diferentes declaraciones de los candidatos. Con esta novedosa metodología lograron determinar cuáles fueron las frases de los distintos candidatos que mayor impacto positivo tuvieron en la gente.

A través del Observatorio Pulsar, profesionales midieron las reacciones y emociones de 9 grupos distintos ante los distintos mensajes de los candidatos. El estudio consistió en observar en tiempo real la reacción de los votantes mientras ven el debate y a qué palabras o frases responden de manera negativa o positiva.

Por lo pronto, desde el Observatorio Pulsar difundieron las frases que mayor impacto positivo generaron, mientras siguen analizando los datos para sacar más conclusiones.

Quién ganó el segundo debate presidencial, según los analistas

Observatorio Pulsar de la UBA

Según el estudio, el presidente Mauricio Macri tuvo su mejor frase cuando habló de que los delincuentes salen rápido de las cárceles. "Convirtieron a la Justicia en una puerta giratoria", lanzó el mandatario.

Observatorio Pulsar de la UBA

Por su lado, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tuvo su frase más épica cuando le remarcó a Macri que "uberizó la economía". "Los emprendedores son monotributistas que suben a una bicicleta y reparten pizza. El Presidente uberizó la economía", dijo.

Observatorio Pulsar de la UBA

Al igual que Macri, la frase más celebrada del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, llegó por el lado de la Justicia: "En el caso de los delitos de género, el que los comete es un delincuente y le tiene que caer todo el peso de la ley".

Observatorio Pulsar de la UBA

"Lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo", fue la declaración que generó mayor impacto positivo de las que dijo el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño.

Observatorio Pulsar de la UBA

En cuando al economista José Luis Espert, que atacó tanto a Macri como Fernández, una frase sobre el actual presidente fue la que despertó mayor interés: "Ahora grita 'sí, se puede', pero en cuatro años no pudo, no supo, no quiso".

Observatorio Pulsar de la UBA

Por último, el candidato del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, tuvo como su declaración que más convenció al público la siguiente: "Los funcionarios corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida".

Según informó el Observatorio Pulsar, el sistema consistió en que los participantes recibieron para tal fin un dispositivo con una aplicación que consiste en un slider continuo de arriba hacia abajo con referencias visuales que facilitan su comprensión.

El segundo debate mostró un Macri ofensivo que se jugó por el balotaje

ED