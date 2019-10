Cecilia Pando: "Voté a Gómez Centurión pero elijo el mal menor"

La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, se sumó a la “Marcha del millón” en apoyo a la candidatura del presidente Mauricio Macri y bregó por dar vuelta el resultado adverso de las PASO.

“Está difícil pero uno no pierde las esperanzas”, reconoció Pando, conocida en los medios por su apoyo al obispo castrense Antonio Baseotto, quien se había enredado en un duro cruce de palabras con el entonces presidente Néstor Kirchner, y sucesivas declaraciones que reivindicaban el accionar de las fuerzas de seguridad en la última dictadura militar argentina.

“Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que vuelva el kirchnerismo”, recalcó Pando, en diálogo con PERFIL. “No quiero volver al pasado, a la persecución, a la censura por pensar diferente”, enumeró la militante. “No quiero que vuelva la corrupción, no quiero que haya impunidad”, siguió.

Pese a haber anunciado, a comienzos de año, su apoyo al salteño Alfredo Olmedo, Pando adelantó que cambiará su voto en octubre: “En las PASO lo voté a (el candidato del Frente Nos, Juan José) Gómez Centurión y lo pensaba votar ahora pero está muy polarizada la elección entre Cristina (Kirchner) y Mauricio Macri”. “Entre los dos, busco el mal menor y en este momento ese es Mauricio Macri”, resumió.

No obstante, se mostró desencantada con el rumbo de la gestión de Cambiemos. “Estoy muy enojada y me siento traicionada por Macri: no cumplió nada de lo que nos había prometido en la campaña y ahora están desesperados”, opinó.

“Si Macri promete vetar la ley del aborto (si se debate y sale), los ‘celestes’ lo van a apoyar”, añadió Pando, ferviente defensora del movimiento contra la legalización del aborto.

“Si Alberto (Fernández) gana las elecciones va a haber ley de aborto, ideología de género... Se van a venir con todo”, vaticinó. “Si pasa eso, trabajaremos y lucharemos como lo hemos venido haciendo siempre”, advirtió.

